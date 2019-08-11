催生太陽光電 三級協調機制11月上路

龔明鑫專訪（中央社記者顧荃台北11日電）行政院政務委員龔明鑫說，為解決太陽光電的土地問題，11月起將落實「三級協調機制」，若發生土地爭議，將依序由地方綠能辦公室、中央次長級會議以及跨部會會議盡速協調。

立法院今年5月通過再生能源發展條例，將於11月1日正式上路，條例中明定， 2025年再生能源要達到2700萬瓩，龔明鑫接受中央社專訪時坦言：「這的確是非常有挑戰性的工作。」

龔明鑫指出，目前再生能源兩大主力為太陽光電及離岸風電，風場通常都是大面積設置與開發，主要在執行面上須落實規劃好的風場；而太陽光電因太陽能板設置在各種土地上，如學校、滯洪池、產業園區、埤塘、養殖魚場的魚電共生等，在土地取得上會產生各種「千奇百怪」問題，這些都需要協調解決。

龔明鑫表示，太陽光電的土地問題分為兩大部分，首先是居民可能因誤解而擔憂太陽能板會造成污染或有毒。這部分將用實例來化解疑慮，在較無爭議的土地上先行建置，實際運轉提出數據後，就可化解疑慮。例如埤塘設置太陽能板，長期監控水質並提出數據；或是漁民擔憂魚電共生影響漁業收穫，將由農委會進行示範實驗來進行宣導。

第二個問題是民眾擔憂權益是否能獲得保障。龔明鑫舉魚電共生為例說，有些漁民可能土地是承租的，若設置太陽能板，跟地主、開發商就會有權益或收益分配上的爭議，因此需要透過第三方，由中央政府跟地方政府作為協調平台，設置「三級協調機制」處理。

若發生土地權益糾紛，第一級由各地方政府的綠能辦公室協調，例如有些已通過的標案，在執行時與居民有爭議，或核發程序有問題，即可透過綠能辦公室解決。

龔明鑫表示，若第一級協調機制無法解決，就提交到第二級，也就是中央層級的經濟部能源局或農委會等主管部會，由次長級會議來做協調；第三級協調機制則是提報到由他每週主持的太陽光電協調會議，進行跨部會協調。盼透過三級協調機制，可迅速化解土地爭議，促進太陽光電的發展。

龔明鑫指出，目前已有17個縣市政府設有綠能辦公室，但各地方的綠能辦公室層級或功能都不盡相同，分別設置在農業、環保或經發單位下。

他說，再生能源發展條例要求各縣市政府都要有再生能源專責單位，經費可以用再生能源發展基金補助，規劃再生能源發展條例11月正式上路後，地方綠能辦公室的功能跟層級都能加以提升，目前沒有綠能辦公室的地方政府也要設置，並由地方政府副秘書長以上層級主持跨局處協調平台，盼藉此落實三級協調機制。（編輯：林淑媛）1080811