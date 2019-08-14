比特犬咬死流浪狗 檢認定非故意飼主不起訴

陳姓男子家中飼養的比特犬從大門縫隙跑出咬死一隻流浪犬，陳男遭依違反動保法送辦。檢方偵查後，認定陳男並無故意挑唆比特犬攻擊流浪犬，予以不起訴。（基隆市動物保護防疫所提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年8月14日

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）陳姓男子1月間返家開門時，家中飼養的比特犬突然從大門縫隙跑出咬死一隻流浪犬，陳男遭依違反動保法送辦。檢方偵查後認定陳男並無故意挑唆比特犬攻擊流浪犬，予以不起訴。

市府指出，陳男未將比特公犬洛克（ROCK）約束在家中，蓄意縱放犬隻於屋外，1月22日下午4時許，洛克行經基隆市中正路一間地政事務所前時，撕咬一隻灰黑色混種流浪母犬，導致流浪母犬頭部嚴重出血，經送醫急救後不治，全案經市府及警方調查後，依違反動物保護法將陳男函送法辦。

陳男在檢察官偵訊辯稱，洛克去年5月13日曾衝入公寓撕咬一隻黑色混種流浪母犬，導致這隻母犬頭部、嘴巴等處受傷，他遭裁罰新台幣3萬元後就未曾攜帶洛克外出過，並將洛克飼養在屋內陽台。

陳男表示，因陽台略有損壞找工人前來整修，才會將洛克放任在客廳走動，未以繩子繫綁和配戴口罩，事發當天他返家開啟大門時，洛克突然從大門縫隙跑出，他雖然在後追趕但仍追不上。

陳男說，當他趕到現場時洛克已咬住流浪犬，現場有民眾拿著掃把和棍子驅趕洛克，他拉起項圈將2隻犬隻分開，隨後立即搭計程車將流浪狗送醫。

全案經檢方調閱監視器畫面及傳喚證人後，認定洛克是在人、犬分離，非在陳男掌控下自行攻擊流浪犬，陳男並無故意挑唆或指揮洛克攻擊流浪犬，事發後也積極將流浪犬送醫，倘若陳男真有故意傷害流浪犬犯意，豈會積極將兩隻犬隻分開並將流浪犬送醫，因此予以陳男不起訴。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱今天表示，雖然陳男刑事部分獲不起訴，但由於洛克已是第2次攻擊流浪犬，市府仍將依違反動保法規定，對陳男加倍開罰6萬元。（編輯：李錫璋）1080814