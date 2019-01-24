寵物若遭比特犬攻擊 專家：強力水柱脫困

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）一名犬行為專家今天表示，如果寵物遭比特犬等危險性犬隻攻擊，可噴灑強力水柱分開犬隻，待危險性犬隻鬆口後，帶寵物躲進附近民宅以免寵物再受傷害。

基隆市22日傳出比特犬咬死流浪狗事件，相關照片放上社群網站臉書（facebook）社團後引起網友撻伐，飼主住家也遭噴漆；基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱說，全案經訊問後，將依動物保護法將陳姓飼主函送法辦，依法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金，並依法沒入比特犬。

一名不願具名的犬行為專家表示，比特犬咬合力驚人，曾有人將肉吊在天花板，比特犬緊咬不放、懸吊半空許久；寵物如果遭比特犬等危險犬隻攻擊，一旦咬上其實很難介入，建議可用傳統方式，如以強力水柱噴向犬隻，讓危險性犬隻知難而退。

這名犬行為專家說，如果飼主在場，應立刻用牽繩套住危險性犬隻往後拉；如果飼主不在場，請附近民眾通知飼主，並通報相關單位協助，待危險性犬隻鬆口後，立刻將寵物帶離現場躲進附近民宅。

這名犬行為專家表示，建議飼主要檢視遛狗路線，如果知道遛狗途中有人飼養比特犬等危險性犬隻，應盡量避開以免發生衝突。

另外，這名犬行為專家說，應教育孩子一旦遇到犬隻威脅，切記不要高舉雙手大叫，犬隻看到獵物掙扎反而更興奮，應將雙手交叉放在腋下，除能降低刺激犬隻，因四肢易遭攻擊，也能藉此保護雙手。

據行政院農業委員會官網，比特犬因特有生理條件，長期以來被培育用於殘忍的鬥犬行為，成為潛在危險性較高犬種，也成為目前國際間最被普遍立法規範管制並定義為具危險性犬種。

另外，有網友晚間陸續在臉書多個社團散播照片和影片指陳姓飼主被打到頭破血流，救護人員正在包紮，發文者提到「暴力不能解決問題，但能解決有問題的人」。

基隆市警察局第二分局正濱派出所長劉威成晚間說，相關照片和影片全是假消息，民眾切勿聽信，網址也可能是釣魚網址，請網友不要散播或分享，以免觸法或個人資料遭盜用，呼籲民眾保持理性，網傳相關當事人不明資訊勿隨意採信，以免徒增周遭居民困擾。

社會秩序維護法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1080124