工具機龍頭上銀投資62億 台商回流再創新高

（中央社記者廖禹揚台北15日電）經濟部投資台灣事務所今天通過5件台商回台投資案，其中上銀科技預計加碼投資新台幣62億元，擴建廠房及產線，擴大實現全智慧化工廠目標，預計帶來1250個就業機會。

投資處表示，截至目前已有111家廠商響應台商回台2.0方案，總金額逾5484億元，可望帶來超過4萬7660個本國就業機會。

投資台灣事務所今天通過上銀科技、瀚宇博德、譁裕實業、全球知名GPS天線暨保護元件廠、康那香等5家台商回台投資案，總投資額超過123億元。

投資處表示，目前通過台商回台投資行動方案的企業，有7成都是上銀科技的客戶，為降低貿易戰影響、配合客戶回流需求，同時擴大實現全智慧化工廠目標，上銀決定加碼投資62億元用於台中精密機械園區擴增產線，台中工業區及嘉義大埔美二期舊廠擴建，以及雲林科技工業區三期新廠，可望帶來1250個本國就業機會。

華科集團旗下的全球第3大印刷電路板硬板廠瀚宇博德，客戶群多為國際品牌大廠，是電子產業主要供應鏈夥伴，同樣為因應客戶回台投資需求，並考量5G新產品布局，降低貿易戰直、間接衝擊，將砸下逾15億元擴建桃園市觀音區廠房，招募90位以上本國人才，新產線將更集中在伺服器、網路通訊、電動機車與工業電腦等高附加價值產品。

台灣第一大無線通訊用天線廠譁裕實業，主要客戶囊括中磊、鴻海、仁寶、華碩、和碩、緯創、Ericsson、Motorola、友勁、明泰等國內外網通大廠，同樣因應客戶要求將產線移出中國，決定投資近5億元將高階產品線－BS基站天線移回台灣，在新竹縣鳳山工業區建自動化新廠，將可帶來95個本國工作機會。

另一家不具名的全球知名GPS天線暨保護元件廠，則是為了維持整體供應鏈穩定而將新產線建置計畫遷回台灣，聚焦自動化需求及大數據分析運用，將以逾23億元擴建智能產線。實施智慧化後，中階人力需求也將大幅提高，可帶來超過460個本國工作機會。

打下國產衛生棉一片天的康那香，手上包括P&G、嬌生等國際大廠代工訂單，此次回台投資主攻高附加價值不織布生產技術，將投資近17億元在台南市建新廠與招募87個本國人才，不但可以符合國際客戶要求、降低美中貿易戰不確定性的負面影響，更可開發更多元產品，將技術根留台灣，為台灣不織布生產技術突破新局。（編輯：林興盟）1080815