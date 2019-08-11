資金匯回專法15日上路 法人點名4大產業將受惠

（中央社記者劉姵呈台北11日電）境外資金匯回投資產業辦法擬於15日上路，財政部推估每年平均有逾新台幣8500億元資金匯入。法人預估，台股方面將有千億活水挹注，可布局電子藍籌股、受惠台商回流的內需、資產與金融股。

根據境外資金匯回投資產業辦法規定，台商匯回資金應有70%以上用於直接或間接實質投資，25%可投資金融商品，另外5%可自由運用。財政部長蘇建榮也曾公開表示，以過去上市櫃公司，每年平均匯回境外轉投資收益規模預估，專法上路2年間，低推估可誘發約新台幣2666億元資金匯入；若再加計未上市櫃公司可能匯入金額，中推估引資規模可增至8544億元。假設更樂觀看待，專法可同時吸引企業及個人海外資金匯回，高預估資金匯回規模可達1.78兆元。

投資人關注將會為股市帶來多少資金活水，以及相關受惠的產業。富達投信基金經理人白芳苹表示，政府積極推動台商返台投資方案，根據統計，截至8月初，已經有102家台商返台，吸引投資金額高達5047億元，將有利於台灣經濟發展。

白芳苹指出，受到美中貿易戰近期加劇，台股震檔整理期預料將會延長；不過，受惠台商回流政策，建議以績優電子藍籌股（指業績優良、交易活躍、公司知名度高、市值大、營收獲利穩定、每年固定分配股利等的大公司股票）、受惠台商回流的金融與傳產個股為主作為布局。

白芳苹說，儘管川普突然其來的加徵關稅，對廠商的投資布局有所牽動，但部分廠商也早已有所因應，因此，破壞力應是慢慢減弱。

本土券商主管向中央社記者表示，若有10%至20%資金均用於買股，推估回流資金至少千億活水入市；不過還是得看實際資金回流金額為主。他建議，最首要的挹注就是內需與資產個股；另外，可以關注像是已經申報回台投資的公司，電子零組件與自行車相關包括台達電、和碩、國巨、巨大，以及5G概念股像是台燿、台郡、智邦等。

另外，該名主管也提到，若保守一點以財政部每年平均中推估資金回流的一半金額4000餘億元，及資金投資於銀行財富管理商品來計算（即金融投資上限25%、自由運用5%），預估挹注銀行財富管理約29億元的手續費收入，他較看好民營銀行中財富管理業務市占率高及績效表現較好的中信金、國泰金、富邦金、玉山金及台新金旗下的銀行為主要受惠者。（編輯：蘇志宗）1080811