美再加徵10%關稅 許勝雄：加速台商回流步調

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）美國宣布再對中國剩餘3000億美元商品加徵10%關稅，工商大老指出，電子業已進入微利時代，美國加徵關稅會加速在中國廠商撤離，將帶動台商返鄉，長期而言對台是正面因素。

美中兩國在上海的最新貿易談判未取得重大進展，美國總統川普透過推特揚言，自9月1日起，將對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，不包含已經加徵25%關稅的2500億美元商品。

三三會理事長許勝雄接受中央社記者採訪時指出，貿易戰短期將減緩中國經濟成長，也將增加企業成本，若廠商加速海外、回台布局，恐怕出現建置不及或成本飆升造成的供應鏈短鏈或是斷鏈現象，將影響全球經濟活動。

許勝雄認為，貿易戰打破自由貿易架構，會讓國與國之間更競爭，像近期日韓之間也掀起貿易糾紛，「不知道第三個貿易戰會發生在哪」，若全球經貿不確定性大增，不利經濟成長動能。

他說，這波關稅名單包含筆電與智慧型手機，將會對台廠造成影響，電子產業已進入微利時代，不足以應付高額關稅，將促使台廠加速全球布局，也會帶動台商加速回流。

許勝雄也說，美中貿易戰對台灣長期而言是正面的，將促成台商回流，返台建立生產基地，讓台灣產業升級，群聚效應發酵，將進一步帶動就業、薪資成長。

不過，許勝雄也提醒，台灣目前還是面臨一些問題，例如是否有足夠人力、能力因應回流潮，投資環境是否友善，有利企業布局投資，呼籲政府加速改善步調。

全國工業總會秘書長蔡練生說，自貿易戰開打，對台商造成不少衝擊。大廠、小廠也有不同因應策略，大廠可以移轉生產基地，中小企業則因為仰賴群聚生產，較難轉移基地。

他說，台灣是仰賴外銷的國家，貿易戰最終如何演變很難預測，對台實際衝擊也會較難評估，但企業如何因應變局，提升產品競爭力絕對是當務之急。（編輯：林孟汝）1080802