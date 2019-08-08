台商回流再添電子龍頭2大廠 累計投資近5400億

（中央社記者廖禹揚台北8日電）經濟部投資台灣事務所今天通過4件台商回流申請案，其中包括電子龍頭大廠欣興電子及佳世達；台商回流投資額至今累計超過5370億元，將可創造逾4萬5700個本國就業機會。

投資台灣事務所今日召開第29次歡迎台商回台聯審會議，通過欣興電子、佳世達、大毅科技、台灣半導體等4家台商投資案，投資額總計超過新台幣325億元，將帶來1795個本國就業機會。

經濟部投資業務處指出，欣興電子的IC載板產值連續3年居全球榜首，主力產品是半導體封裝最關鍵材料之一，全球主要半導體廠商都是欣興主要客戶。

考量貿易戰促使客戶要求增加台灣產能，加上避免技術外流，欣興電子決定在桃園山鶯廠區開發量產2.5D高階IC載板，並與全球半導體領導大廠協力合作，在桃園楊梅建置高度智能化與綠能環保新廠，引進下世代IC載板高階領先技術，擴增高階IC覆晶載板產能，以鞏固全球載板市場領先地位。總計投資超過265億元，創造近700個就業機會。

近年積極轉型的佳世達，除以聯合艦隊模式擴大營業規模，每年也投入營業額約2至3%在產品創新與研發所凝聚的核心競爭力，成為跨多領域的全方位電子代工龍頭，液晶顯示器市佔率保持全球第2大、世界第2大投影機品牌及數位光處理（DLP）投影機市占率世界第1，並將產品領域廣度由4C（通訊、電腦、消費性電子、車用電子）延伸到醫療電子，構成5C產品線。

為降低貿易戰營收下滑風險及客戶要求，佳世達規劃投資25億元在桃園龜山擴建智慧工廠、增加顯示通訊與光學相關產品產線，導入AI大數據分析，研發生產高附加價值產品，持續提高自動化、智能化比重，以提升產能與效能，將可新增超過900個本國就業機會。

大毅科技為世界級專業生產晶片電阻領導廠商，因台商客戶陸續回台設廠，為提升供貨服務，配合產業升級，預計將投資20億元擴建桃園蘆竹既有廠房，全面更新設備建構智慧工廠，投入車用、5G、工業用精密電阻、保護元件、電流感測元件等高階產品，將可帶來140個本國就業機會。

台灣半導體是二極體大廠，已跨入國際車用領域供應鏈，因應全球產業鏈重組，為鞏固客源降低衝擊，決定斥資15億元在宜蘭縣擴廠，導入高階機器設備以提升製程良率，帶來60個本國就業機會，結合在地專業人才促進地方產業發展，進一步拓展車用領域國際訂單。

歡迎台商回台投資行動方案截至目前已有106家廠商響應，總投資金額超過5370億元，可創造逾4萬5700個本國就業機會；目前仍有超過40家廠商等待審查。投資處指出，台灣出現30年來未曾有過的台商回流現象，對出口、投資及就業都將形成正向循環，帶動經濟成長榮景。（編輯：楊凱翔）1080808