貿易戰加劇 機械公會：台廠短空長多先蹲後跳

（中央社記者韋樞台北6日電）美中貿易戰演變成匯率戰，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希認為，貿易戰促使台廠他遷或回台，台灣高性價比的智慧機械正是最好採購選擇，對台灣機械業是短空長多、先蹲後跳。

柯拔希今早參加經濟部技術處舉辦的「Do It Today產業科技焦點展」時向媒體做以上表示。

柯拔希表示，美中貿易戰確實衝擊機械業，今年前5月機械業出口值衰退6.2%，但前6月的出口值衰退幅度已不到6%，代表出口值正在增加中，主要是人類的高齡化、自動化、少子化、智慧化是不變的剛性需求，只是貿易戰將這些需求延後。

柯拔希指出，不少廠商正逐步從中國大陸移到他國或回台灣再設廠，這些新廠需要新的智慧化機械，台灣智慧化機械的性價比非常高，可說是「加值不加價」，所以這正是台灣機械業的新機會，貿易戰對台灣機械業是「短空長多」。

至於美國總統川普宣布自9月1日加徵中國出口美國的3000億美元商品10%的關稅，中國官方則以放任人民幣兌美元貶破7元大關應對，美國財政部今天正式宣布將中國列為貨幣操縱國。

而新台幣5日重貶2.52角，以31.628元兌1美元作收；新台幣今天開盤貶5.2分為31.68元，早盤一度貶逾1角。

柯拔希強調，美國用貿易戰進攻，中國用匯率戰反擊防禦，台灣與其他國家簽署自由貿易協定的覆蓋率偏低，僅9%，大幅少於韓國的70%，匯率不應該再輸給韓國，畢竟台灣的機械外銷要忍受關稅和匯率的打擊，希望中央銀行能跟上世界潮流，並聽到業界期望新台幣能適當貶值的期望。（編輯：李信寬）1080806