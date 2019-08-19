房市回暖全台開工量創5年新高 北中高躍升

（中央社記者韋樞台北19日電）房仲引用內政部統計，今年上半年全國新建房屋開工量約5萬3646戶，創近5年新高；6都開工量以北、中、高3都上升，其餘3都下降。房仲表示，房屋供給量增，房價成長幅度有限。

今年上半年全國開工量5萬3646戶，為2015年以來新高。綜觀6都的開工量，台北市年增67%成長最多，過去上半年皆不超過4000戶，今年一舉躍上5378戶；成長率第2名是台中市1萬2992戶，年增58.8%，開工量則居6都之冠；成長率第3名是高雄市7140戶，年增30.5%。

其他3都今年上半年開工量則都下降，新北市7574戶，年減13.1%；桃園市7826戶，年減12.9%；台南市3114戶，年減4.4%。其中台南市近6年幾乎一路下修。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房市固然回暖，不過部分區域已有賣壓，由於大量推案，加上大選在即，買方心生疑慮，價格不易隨買氣增溫而拉抬；另一方面，多數剛性自用買盤偏好低總價房屋，當房屋供給量大增、形成買方市場，房價的成長幅度相對有限。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，不動產市場從2016年谷底反彈，今年市場更具信心，因此全國開工量走升，不過六都今年和去年上半年相比各有增減，也反應各區域業者在調控住宅供給量的節奏不一。

郎美囡指出，今年上半年買氣穩定，中美貿易戰促使部分資金回流台灣，讓不動產市場信心強化，加上危老話題發酵，台北市的開工量大幅增加；台中市的人口紅利及建設議題持續加溫，沉寂已久的量體在今年爆發；高雄市房市從去年選舉落幕後一路走升，建商打鐵趁熱推升今年上半年開工量。

至於今年上半年開工量縮減的3都市場買氣並不弱，只是近幾年推案量大，在消化餘屋為大前提下，開工量調整。 (編輯：紀淑芳)1080819