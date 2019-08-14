中信房屋總經理看房市暫時保溫 自住換屋有撐

（中央社記者韋樞台北14日電）中信房屋新任總經理張世宗看逐漸回溫的房市，下半年將進入「暫時保溫」狀態，由自住、換屋族群撐盤。他也分析這27年房地產，強調在人口負成長下，若無政策刺激，未來每年房屋買賣移轉少於30萬棟恐成常態。

中信房屋新任總經理張世宗8月1日正式升任，也是首位由中信房屋基層經紀人一路升任總經理，今天他首度面對媒體時指出，房仲在零散型的產業結構中致勝的關鍵，在於量的規模與質的差異化。在質的方面，中信房屋不斷推陳出新和進化，更重要的是期盼藉由「質」來帶動「量」，因此展店必然是中信房屋的營運主軸。

他訂下中信房屋今年展店目標，要從現有235家加盟店拓展到250家店，明年的展店目標上看300家店。他指出，展店非常重要，會一步一腳印來做，而且最好是由現有的加盟店店東再向外拓展第2家店為主，這才是健康的展店方式。

張世宗表示，全台買賣移轉棟數已連續4年呈現下半年大於上半年的狀況。今年下半年受到總統大選影響，買氣仍由自住、換屋族群持續撐盤。但國外政經情勢如美中貿易戰、日韓貿易爭端、香港反送中事件、美國聯準會因經濟疑慮降息等局勢嚴峻，將使得下半年交易量較上半年微幅減少，這也使得房產交易趨勢逐漸回溫的房市，進入「暫時保溫」的狀態，估計今年全年移轉量約28萬棟。

張世宗分析，從1991年政府開始有買賣移轉統計至2018年，前十年每年平均約39.9萬棟，中間十年每年平均約38.2萬棟，早年只有1990年移轉量28.9萬棟、2001年網路泡沫時25.9萬棟是低於30萬棟，但最近8年中的連續後4年每年都少於30萬棟。

張世宗認為，人口負成長已開始出現，加上人口高齡化、少子化和經濟M型化，以及繼承量日益增多，若是沒有特別的政策刺激，全台每年房屋移轉量低於30萬棟將成為常態。

因此他認為，今後必須加強總部能提供給店東們的各項後勤支援和教育訓練，例如「分享」經營成功的店東經驗，其餘店東吸取成功經驗後再逐步消化修正為適合當地區域交易習慣的模式，才能協助店東維持營運佳績，未來才能達到展店的目標。（編輯：楊凱翔）1080814