民國43年台電匪諜案 監察院糾正國防部

監察院22日下午召開記者會，監察委員高鳳仙表示，民國43年台電匪諜案迄今真相未明，究竟實情為何、被逮捕人是否真的是匪諜，以及是否遭刑求逼供、獲得平反等，都有深入了解的必要。圖為監察院外觀。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北22日電）監察委員高鳳仙今天針對民國43年台電匪諜案表示，當年國防部未偵辦涉案共產黨領導人及幹部、對25名被告誤用法條判處死刑、違法銷毀偵審卷宗及未依法保存，監院糾正國防部。

監察院下午召開記者會，高鳳仙表示，台電匪諜案可說是鹿窟事件的後傳，43年12月19日，曾姓商人前往投票所投票時，被特務逮捕，包括南部一群農民、台糖及台電公司一批無辜員工，捲入史稱「台電匪諜案」事件，於44年9月19日判決，其中7人同月21日成了馬場町冤魂，匪諜案關鍵人物為陳本江。

高鳳仙說，鹿窟事件中，軍隊自42年1月19日撤離，陳本江按常情應消聲匿跡，但經過近2年卻能在高雄以自首匪諜身分造成另一台電匪諜案，至今真相未明。

高鳳仙表示，此案迄今真相未明，究竟台電匪諜案的實情為何、被逮捕人是否真的是匪諜，以及是否遭刑求逼供、獲得平反等，都有深入了解的必要；而國防部對於此案有3大缺失，今天糾正國防部。

針對缺失部分，分別有「未偵辦共產黨領導人及幹部」、「對25名被告誤用法條判處死刑」及「違法銷毀偵審卷宗及未依法保存」。

未偵辦共黨領導人及幹部部分，高鳳仙說，國防部保密局破獲鹿窟基地後，仍持續追捕逃亡的領導人及重要幹部，以阻止在中南部發展組織，有其貢獻；但僅將參加組織、提供金錢、幫助藏匿、知匪未報等25人移送偵查及審判，對領導及吸收組織成員、要求金錢資助及幫助藏匿的相關人，竟然均未依法移送偵查，作成起訴或不起訴處分，任其逍遙法外，核有違失。

對25名被告誤用法條判處死刑部分，高鳳仙指出，國防部以自白為唯一證據判刑、漠視刑求抗辯、違反律師辯護權、未依法迴避，因不當審判導致國家支出補償金共新台幣9990萬元。

違法銷毀偵審卷宗及未依法保存部分，此案共有7名被告被處死、7名被處無期徒刑或10年以上有期徒刑，依國防部「國軍檔案保存年限及銷毀辦法」規定，應以永久保存方式保存卷證，不得銷毀。

但國防部竟違法將本案的歷審檔案卷證全數銷毀，迄今無法查出何人於何時違法銷毀檔案卷證及清冊，導致相關當事人主張的冤屈與真相無從查明，有嚴重違失。

國防部表示，尊重監察院的指導。當年有其時空背景因素，現在是民主法治社會，一切均依法行政。（編輯：林興盟）1080822