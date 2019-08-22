美軍研究船莎莉萊德號首訪基隆港 擬9/2離港

美國科學研究船「莎莉萊德號」（Sally Ride）與台灣大學有學術合作計畫，22日起靠泊基隆港進行補給作業，預計9月2日離港。（民眾崔清華提供）中央社記者葉臻傳真 108年8月22日

（中央社記者葉臻、游凱翔基隆22日電）美國海軍所屬科學研究船「莎莉萊德號（Sally Ride）」，為了與台灣大學學術研究合作計畫來台補給，今天泊靠基隆港東4碼頭，預計9月2日離港。

交通部航港局今天發布新聞稿指出，美國科學研究船「莎莉萊德號（Sally Ride）」為了與台灣大學學術研究合作計畫來台補給，預計於8月22日至9月2日，9月27日至10月1日期間2次停泊基隆港進行人員交換、儀器更換、資料運送及生活必需品補給等作業。

航港局指出，首次來台的科學研究船「莎莉萊德號」與台灣大學有學術合作計畫，進行海洋大氣科學研究，利用停靠基隆港的機會進行人員交換、儀器更換及相關補給後，即開航前往帛琉海域進行海洋大氣研究計畫。該船已於8月16日依商港法辦理基隆港進港預報申請，並獲航港局同意。

由於美國國務院批准軍售台灣66架F-16V戰機，軍售話題備受關注，如今又見掛著美國國旗的海軍船隻停泊基隆港，引起民眾注意。

國防部表示，美國加州聖地牙哥大學一研究船，上午靠泊基隆港進行整補，並與台灣大學進行學術研究計畫，國防部均充分掌握台灣海峽周邊海、空域動態。（編輯：謝雅竹）1080822