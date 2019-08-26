蔡總統提名陳瑞敏為新任審計長 咨文送立法院

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統府表示，總統蔡英文提名現任行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏為審計部審計長，咨請立法院行使同意權，總統府今天送交咨文至立法院秘書處。

總統府發言人黃重諺透過新聞稿表示，審計部審計長林慶隆任期於民國108年10月1日屆滿，為使任期順利銜接，發揮審計功能，總統依據憲法規定，提名陳瑞敏為審計部審計長。

黃重諺說，陳瑞敏現年63歲，逢甲大學會計學系學士，國立交通大學經營管理所碩士。現任行政院主計總處政務副主計長。歷任行政院海岸巡防署會計長、行政院主計處第一局局長、行政院主計總處常務副主計長等職，學、經歷俱優，實務工作與管理經驗豐富。

黃重諺進一步說明，總統考量審計部的職掌與審計長的職務需求，並衡酌審計長人選所需具備的資格條件、專業素養、學識能力及社會風評，經徵詢相關專業人士意見，就符合法定資格要件的優秀人選中，決定提名陳瑞敏為下任審計長。

他說，陳瑞敏服務公職超過40年，會計、審計、財政實務經驗豐富，資歷完整。擔任主計總處副主計長期間，襄助主計長朱澤民推動諸多重要創新變革措施，為妥適配置政府資源，推動「落實零基預算精神強化預算編製作業精進措施」，提升政府財政紀律，以增進施政效能，協助各項政務順遂推展，績效卓著，備受肯定，是審計長的優秀人選。

黃重諺表示，總統期盼立法院支持這次審計長提名，將人事同意案列為優先處理議案，並能順利通過。此外，蔡總統也要特別對林慶隆12年來為國家的貢獻與付出，表達誠摯感謝。（編輯：楊玫寧）1080826