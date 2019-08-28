雲林農舍違章爭議 李佳芬：22日已過戶轉售

雲林農舍違章爭議，高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬28日表示，持有的農舍農地已於22日過戶轉售。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃國芳雲林縣28日電）高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天在雲林召開說明會表示，所持有農舍農地已轉售過戶，權狀22日已正式更名，變成買主名字，希望各界及媒體不要因為總統選舉去打擾農舍買主。

李佳芬說，其實早在去年投入高雄市長選舉時，就已經沒有在使用古坑農舍，當時考慮將農舍賣掉，也有買受人要來接手，但因選務繁忙，這件事就一再延宕，直到最近才敲定。

李佳芬指出，後來農舍事件被刻意炒作，被部分人士刻意政治抹黑、推波助瀾，導致農舍風波不斷，當時就告知買主乾脆不要買了，但買主仍十分堅持要購買，認為對的事情，為什麼要怕別人抹黑，因此，最後還是決定尊重這位買主。

李佳芬說，這塊農地需要改善的部分，已積極主動改善，包括拆圍欄、球場與恢復農地農用等，但對於權益疑似有受損害的部分，也要保障自己及買主的權益，因此才會提出訴願，現在靜待內政部裁決。（編輯：翁翠萍）1080828