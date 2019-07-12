農舍違建風波 韓國瑜：該怎麼辦就怎麼辦

對於妻子李佳芬在古坑鄉的農舍主建物經認定有違建之虞，將進行違章查報程序，高雄市長韓國瑜（右）12日表示，法律面前人人平等，該怎麼辦就怎麼辦。中央社記者董俊志攝 108年7月12日

（中央社記者程啟峰高雄12日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在古坑鄉的農舍主建物經雲林縣政府、古坑鄉公所初勘認為有違建之虞，將進行違章查報程序。韓國瑜今天表示，法律面前人人平等，該怎麼辦就怎麼辦。

韓國瑜上午出席「中華職棒30週年特展－無人出局高雄站開幕記者會」受訪時，做以上表示。

韓國瑜出席開幕記者會，會後記者提問，外界質疑韓家與雲林縣長張麗善私交不錯，農舍違建案因而查報不積極，媒體爆料到哪裡才辦到哪裡？

韓國瑜指出，法律面前人人平等，這與誰私交好壞一點關係都沒有，一切依法行政，雲林縣政府該怎麼辦就怎麼辦，不用再連帶一些負面或奇怪的想法。

另外，李佳芬11日接受TVBS節目「國民大會」專訪時泣訴，當時購買農舍一切合法，最近每天被黑來黑去，她不是「鋼鐵人」，就連女兒韓冰放暑假回台才一週就想走。

韓國瑜對此呼籲，如果對他有什麼批判不滿，直接對著他就好，不要對著他的家人，不管是網友還是名嘴，「對著韓國瑜就好，不要對著我的家人」，這是人與人之間相處最基本的要求。

媒體報導，郭台銘昨晚接受政論節目訪問指出，過去沒有想過脫黨參選，但面對中國國民黨總統初選民調顯然有問題，他將發球權丟回給韓國瑜，等15日看韓國瑜怎麼發球，再來回應。他並向韓國瑜喊話，「就算大哥拜託你」。

對此，韓國瑜表示Big Surprise，一切靜待15日初選民調結果出來後再說。（編輯：戴光育）1080712