李佳芬農舍主建物 雲縣府古坑公所初勘認有違建

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）雲林縣古坑鄉公所主任秘書林喬賢今天說，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在古坑的農舍主建物，目視有違建之虞，進行違章查報程序；雲林縣政府建設處說，昨天會勘初步發現有違建。

李佳芬位在古坑田心段的農地與農舍爭議，雲縣府農業處、建設處、地政處及古坑鄉公所等11日下午實地會勘，農業處認定農地非農用，行文限期一個月改善。

林喬賢上午告訴中央社記者，李佳芬田心段土地屬都市計畫外，由地方公所發給建築及使用執照，11日下午會勘未能進入主建物大門內，會勘相關人員僅在大門外目視。初步發現主建物現況不符使用執照，已進行違章查報程序。

林喬賢表示，10日下午收到雲縣府電子公文，11日會同實勘，接下來將詳細比對空照圖、使用執照等資料，預計15日、16日提報建設處。

建設處長李俊興表示，現已進入程序，將在收到公所提報的詳細比對資料後進行後續處理。昨天會勘初步發現有違建，依規定要求限期補充申請執照，如果未補照就拆除改善，一切依法行政。

李佳芬昨天下午發出聲明，房子在民國88年建成、91年購入，增建供孩子運動場地因可能涉及違建，已主動拆除，願意配合雲縣府會勘，如果有違建願意配合拆除；主建物如果非違建，請縣府儘快認定說明。（編輯：李明宗）1080712