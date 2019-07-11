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張麗善：李佳芬農舍若有不法就依法行政

最新更新：2019/07/11 14:37

（中央社記者江俊亮、程啟峰雲林縣11日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林縣古坑鄉農舍是否違建爭議，雲林縣長張麗善今天表示，雲林縣政府還在了解，不會徇私，只要發現任何不法，一定依法行政。

李佳芬農舍被媒體質疑違建後，已於日前主動拆除大門旁2層樓建物及車庫，但3層樓主建物陽台、後側與迴廊等也被質疑違建。

張麗善受訪表示，雲縣府不會配合媒體起舞，但媒體報導後，縣府會深入詳細了解後輔導；輔導不成或地主不配合，才會採取更強硬手段。如今看到地主自行拆除，雲縣府一切會依法行政，且到目前為止，縣府未接獲任何民眾檢舉。

記者追問「李佳芬農舍到底有沒有違法？」張麗善表示，雲縣府農業處還在了解，會站在公平、公正立場，不會有任何徇私或偏頗，「只要發現任何不法，我們一定依法行政」。

張麗善表示，這棟建物歷史較久遠，當時建照、使用執照都由鄉公所核發，加上農業發展條例在民國89年修訂後，都造成查詢難度，「需要給我們一些時間」，農業處會循著方向確認權責，秉持依法行政原則處理。

韓國瑜上午受訪表示，如果外界有不同意見，最後還是回歸雲縣府，雲縣府將會勘，沒有問題，「我們可以禁得起檢驗，不會有任何特權」。

高雄市政府新聞局中午也代轉李佳芬聲明指出，這間房子是民國88年完工，她於91年向原住戶購買，主建物合法購買登記，使用執照完全沒問題，之後增建是為給小孩運動場地，但發現可能涉及違建，已主動雇工拆除。

聲明指出，願意配合雲縣府會勘，如果有任何違建疑慮，「我們也都願意配合拆除，一切以合法為唯一標準」。如果主建物不是違建，就請雲縣府盡快認定並對外公布。（編輯：李明宗）1080711

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