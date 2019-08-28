王閔生：婉拒徵召參選立委是要破除不實傳言

王閔生28日說，他從未主動爭取參選文山區立委，也無法接受媒體報導有派系鬥爭說法，婉拒徵召就是要破除不實傳言。（圖取自facebook.com/iwangyou）

（中央社記者劉建邦台北28日電）民進黨提名策略小組擬徵召台北市議員王閔生參選文山區立委，有報導提及派系議題。王閔生今天說，他從未主動爭取參選，無法接受有派系鬥爭說法，婉拒徵召就是要破除不實傳言。

民進黨提名策略小組昨天拍板，徵召中研院學者吳乃德兒子吳怡農參選台北市中山、北松山區立委，徵召王閔生參選文山區，年僅30歲黨發言人李問參選馬祖立委；策略小組建議，仍待民進黨今天召開中執會確認通過。

上報昨天報導「無人敢擋蘇系王閔生參選 社民黨范雲願禮讓大安區」，文中提到，黨中央近日處理台北市立委艱困選區提名，正因碰到蘇系人馬要參選而妥協，出現高層徵召策略「前言不對後語」、「自相矛盾」的提名結果。

王閔生今天上午先透過臉書提及婉拒黨內徵召。他下午出面受訪時說，7月30日曾赴中央黨部接受主席卓榮泰徵詢參選文山區立委，他當時表達，這區是艱困選區，若黨需要，他會承擔。

王閔生表示，卓榮泰8月12日來電詢問關於參選文山區立委議題，他同樣提及，若黨需要，他會承擔；卓榮泰19日告知，要提名新人參選大安區、文山區立委，他回應會全力支持，並尊重黨中央決定；卓榮泰23日再度來電告知，黨要徵召他參選文山區立委。

他說，整個過程，從未主動爭取要黨徵召他參選立委，且從未拜託黨政高層、提名策略小組成員甚至行政院長蘇貞昌運作，事後被傳出派系鬥爭、「蘇系在黨內橫著走」等說法，這些都是不實傳言。

王閔生表示，婉拒黨內徵召，就是要破除不實傳言，讓黨中央有空間可提名合適人選，他一定全力支持。

王閔生說，黨內當時提名策略曾以新人為主，至於後續轉折，他不清楚，也沒有主動了解相關原因。他重申，沒主動爭取提名立委參選，也不像媒體報導，他有運作所謂派系，這是子虛烏有，且報導提及派系鬥爭，這部分他完全無法接受。（編輯：李亨山）1080828