指魏應充拿動物屍油做沙拉油 李柏毅不起訴

台北市議員李柏毅（圖）3月間質疑北市餐飲升級計劃，竟由拿動物屍油製成沙拉油販售的魏應充主導成立的食策會負責執行，遭控妨害名譽。北檢認為，李的言論屬合理評論，28日不起訴。（圖取自facebook.com/AlanLee1981）

（中央社記者蕭博文台北28日電）台北市議員李柏毅3月間質疑北市餐飲升級計劃，竟由拿動物屍油製成沙拉油販售的魏應充主導成立的食策會負責執行，遭控妨害名譽。北檢認為，李的言論屬合理評論，今天不起訴。

頂新製油公司指出，對於不起訴感到遺憾，將透過律師聲請再議，提告到底。

頂新表示，魏應充一向與人為善，不願與社會對立，但近6年來，地溝油、回收油等不實言論四起，導致偏見與誤解深植人心，為免以訛傳訛，頂新製油將接受律師團建議，未來將針對不實言論，採取必要法律行動一一澄清事實。

李柏毅3月下旬發布新聞稿指出，由頂新、味全前董事長魏應充及各大食品業者成立的食策會，大舉搶攻衛福部及各地方政府的食安標案，認為是「請鬼拿藥單」。

李柏毅當時表示，台北市民國108年度餐飲升級計劃，竟由拿動物屍油製成沙拉油販售的魏應充所主導成立的食策會負責執行，北市食安將正式宣告淪陷。

魏應充反指法院文書從未出現過的「動物屍油」，李柏毅連判決書一個字都沒看過，繼續誣衊造謠誹謗，提出妨害名譽、公然侮辱及加重誹謗罪告訴。

台北地檢署認為，頂新油品案二審判決書提到，頂新公司向大幸福公司收購原料油，但大幸福對其所收購的油脂來源無法掌控，無法確保都是以經屠宰檢查合格的屠體脂肪組織所熬製，李柏毅針對可受公評之事提出質疑，內容並非憑空捏造，且在合理範圍，今天不起訴。（編輯：戴光育）1080828