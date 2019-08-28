向新創大國取經 陳良基拜會瑞典創新局

陳良基26日拜會瑞典創新局，由執行長艾薩克森（Darja Isaksson，左）親自接待。（科技部提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年8月28日

（中央社記者林育立柏林28日專電）科技部長陳良基日前拜會瑞典創新局，深入了解瑞典扶持新創企業的機制，並訪問歷史悠久的瑞典皇家工程科學院。

瑞典是歐洲的新創大國，首都斯德哥爾摩誕生多家獨角獸、也就是估值10億美元以上的新創企業，例如音樂串流服務公司Spotify。

從人均科技公司的產值來看，斯德哥爾摩僅次於美國矽谷，高居全球第2。

陳良基26日拜會瑞典創新局（Vinnova），由執行長艾薩克森（Darja Isaksson）親自接待。創新局是瑞典政府鼓勵研發和新創公司的機構，陳良基深入了解補助的重點領域、審查和績效評估機制以及選拔評量委員的方式，作為科技部未來擬定政策的參考。

隨後陳良基也拜會瑞典皇家工程科學院（IVA），受到院長特莉（Tuula Teeri）的歡迎。瑞典皇家工程科學院成立於1919年，主要任務是促進學界、政府和業界交流，該院高層10年前曾訪問過台灣。

科技部工程司司長徐碩鴻在簡報時表示，台灣的半導體產業居世界領先地位，並積極推動人工智慧、智慧製造、生技醫療研發。科技部與美國、加拿大、英國、德國的研究機構都有合作關係，未來也希望與瑞典展開合作。

特莉指出，瑞典皇家工程科學院與日本學術振興會定期合辦研討會，媒合許多優秀的研究團隊，對此陳良基表示，台灣與瑞典在許多領域也有互補性，未來將著手與瑞典皇家工程科學院合辦研討會。（編輯：林憬屏）1080828