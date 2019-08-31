韓國瑜競辦：不該黑到沒人性 蒐證提告亂傳死訊

批踢踢實業坊31日流傳「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」的消息，國民黨總統參選人韓國瑜（圖）競選辦公室發言人何庭歡說，委請律師蒐證並提告。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北31日電）批踢踢實業坊（PTT）今天流傳「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」的消息，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡說，黑韓不應該黑到沒有人性、沒有是非，競辦會委請律師蒐證並提告。

國民黨主席吳敦義今天也特別說，這種假消息非常可惡，希望社會不要因為壞分子的私心和不道德而擾亂，製造這些假新聞，讓國家分裂，非常不好。

何庭歡表示，她才跟韓國瑜通電話，韓國瑜還是活跳跳、生龍活虎，對於這種謠言，競辦會提告，也希望不要再發生。

針對有人質疑這是韓國瑜陣營自導自演，何庭歡強調，不會有人用生命作為選舉的手段，目前已經報案，相信警方會查清楚。

至於此發文帳號是否為境外IP，何庭歡說，這部分就交由警方蒐證。

有關如何防範類似的假消息，何庭歡表示，預計每週一、三、五下午1時11分在臉書直播，反擊黑韓的謠言，把事實真相告訴民眾，讓大家有判斷的依據。

何庭歡說，接下來韓國瑜可能也會加入直播，一起討論。（編輯：楊玫寧）1080831