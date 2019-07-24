徐國勇：沒說過韓國瑜不配當市長 已舉報假訊息

徐國勇24日下午在臉書上發布圖文指出，社群媒體上有好幾個粉絲專頁散布他從來沒說過的話。（圖取自facebook.com/tommyhsu47）

（中央社記者王承中台北24日電）內政部長徐國勇今天針對有臉書粉絲專頁指他說韓國瑜不配當高雄市長一事表示，從未有這些發言，已向警察機關舉報粉絲專頁散布謠言，將依社維法調查，呼籲民眾勿再分享假訊息。

徐國勇日前因指出查賄制暴及大型活動維安工作高雄市重中之重，遭高雄市長韓國瑜質疑心裡有鬼，否則何必點名高雄，而徐國勇則回應，查賄制暴、總統參選人、全國立委參選人的維安，都是內政部的工作，韓國瑜不必質疑，並請韓國瑜專心市政及防災。

徐國勇下午在臉書上發布圖文指出，有人告訴他，在社群媒體上有好幾個粉絲專頁幾乎在同時間散布同一則假訊息，散布他從來沒說過的話，這幾篇文章都是假訊息。

根據徐國勇公布的圖片顯示，包含「韓家軍鐵粉聯盟」、「反林佳龍粉絲團」、「蔡英文下台罷免罪狀集結總部」、「反蔡英文粉絲團」、「反蔡英文聯盟－全國民怨嗆蔡總部」等臉書粉絲專頁，不約而同在22日下午4時24分至26分許，以徐國勇接受媒體訪問的圖片發文指出，「徐國勇：韓國瑜連下雨的淹水不會處理，所以他不配當高雄市長」。

徐國勇表示，他要強調，他從沒有這些發言，這些粉絲專頁散布謠言的行為，他已向警察機關舉報，由警察機關依社會秩序維護法來調查，他也要呼籲民眾勿再分享這些假訊息。

徐國勇指出，仍有愛護韓國瑜的網友質疑他的臉書發文在針對韓國瑜，但事實上，救災治水不分藍綠。

徐國勇表示，昨天高雄市副市長洪東煒也來拜訪內政部次長花敬群，爭取下水道建設經費，花敬群已請營建署持續全力支持建設經費，也期盼高雄市府加速辦理各項已核定補助排水改善工程案件進度，以提升高雄防洪能力。（編輯：林興盟）1080724