遭質疑心裡有鬼 徐國勇：請韓國瑜專心市政防災

（中央社記者王承中台北20日電）內政部長徐國勇昨天指出大選的查賄制暴，高雄市是重中之重，卻遭高雄市長韓國瑜質疑心裡有鬼。徐國勇今天表示，這都是內政部的工作，韓國瑜不必質疑，請他專心市政及防災。

徐國勇昨天前往高雄市政府警察局聽取查賄制暴及大型活動維安工作簡報，並指出高雄是重中之重的地方。聯合新聞網昨天報導指出，高雄市長韓國瑜則表示，完全支持查賄制暴，但執法要有一致標準，不該有兩套標準，質疑徐國勇心裡有鬼，否則何必特別點名高雄。

徐國勇今天上午在臉書發文表示，韓國瑜的質疑讓他感到相當困惑，將獲得國民黨提名為總統參選人的韓國瑜在高雄，且也已宣布競選總部將設在高雄，高雄自然在維安上是重中之重。

他說，明年大選的查賄制暴、維護總統參選人、全國立委參選人的維安，都是內政部的工作，內政部一定全力做好，請韓國瑜放心，也不必質疑。

徐國勇也指出，此時此刻韓國瑜最重要、最需關注的是高雄大雨後的防救災工作，總統府、行政院到各部會對於丹娜絲颱風的動向、外圍環流對台灣的影響等，全程緊盯、毫無鬆懈，即使颱風路徑遠離，他也還到中央災害應變中心一再提醒中南部縣市要做好大雨應變措施。

徐國勇表示，高雄於昨天下午2時即有淹水災情傳出，但高雄市政府在淹水2小時後的下午4時才二級開設災害應變中心，下午5時30分才第一次工作會報，對照行政院副院長陳其邁昨天晚上在高雄永安了解新港抽水站的作業情形時，該坐鎮指揮救災的韓國瑜，應多注意市政，及高雄市的災防工作。

最後，徐國勇還表示，高雄是台灣珍愛的海洋首都，請韓國瑜專心市政，遵守對民眾的承諾。（編輯：林興盟）1080720