更多編輯台推薦新聞：
早安世界》美中再上談判桌 30日上海展開經貿磋商
早報

早安世界》美中再上談判桌 30日上海展開經貿磋商

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天
國際

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

粉專謠傳不配當市長說 徐國勇：疑同一人經營

最新更新：2019/07/25 12:09

（中央社記者劉建邦台北25日電）有臉書粉絲專頁稱內政部長徐國勇提韓國瑜不配當高雄市長，徐國勇昨天向警方舉報散布謠言。他今天說，這些粉絲專頁疑為同一人經營，呼籲民眾勿再分享假訊息。

徐國勇日前指出查賄制暴及大型活動維安工作，高雄市應是重中之重，被韓國瑜質疑心裡有鬼，否則何必點名高雄。徐國勇回應，查賄制暴、總統參選人及全國立委參選人的維安都是內政部工作，韓國瑜不必質疑，並請韓國瑜專心市政及防災。

徐國勇昨天下午在臉書（Facebook）發布圖文指出，有人告訴他，有好幾個臉書粉絲專頁幾乎在同時間發出同一則假訊息，散布他從來沒說過的話，這幾篇文章都是假訊息。

徐國勇表示，他從未有這些發言，已向警察機關舉報粉絲專頁散布謠言，將依社會秩序維護法調查，呼籲民眾勿再分享假訊息。

徐國勇今天上午出席「2019防制人口販運國際工作坊」，會後接受聯訪被問及此議題時指出，政府任何政策都可評論、批評，也都欣然接受，但不可把未發生的事情，變造後製成假訊息再貼上網，意圖製造社會的對立及衝突。

他說，那些臉書粉專所稱都是假訊息，應該繩之以法，經過考慮後決定舉發。評論政府應根據事實，但不應發布假訊息。

他表示，昨天向警察機關舉發後，有查到相關訊息。初步了解，這些臉書粉絲專頁疑為同一人經營，用假訊息企圖製造社會對立及衝突，這非常不應該。（編輯：戴光育）1080725

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報