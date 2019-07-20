韓國瑜勘災打破神隱質疑 不滿只指責高雄淹水

位於高雄市苓雅區至誠路的「裕藏富邑」大樓地下室因為19日的暴雨積水，至20日下午仍在抽水，市長韓國瑜（前右）到場勘災。中央社記者程啟峰高雄攝 108年7月20日

（中央社記者程啟峰高雄20日電）高雄市長韓國瑜今天下午來到昨天暴雨地下室淹水的大樓勘災，他不滿外界對於淹水「只指責高雄市」的批評；也期盼中央比照去年「823」水災處理，加發受災戶新台幣2萬元補助。

高雄市昨天下午暴雨後，韓國瑜在主持防災會議後，在昨晚出席一場餐飲職業工會餐會後就未再現身；上午的二級防災會議也由副市長李四川主持，遭外界質疑「神隱」近20小時。

下午市府新聞局通知媒體韓國瑜勘災行程。位於苓雅區至誠路的「裕藏富邑」大樓地下室因為昨天暴雨積水，截至下午仍在抽水，韓國瑜由副市長李四川、大樓主委廖煥章陪同到場勘災。

高雄市苓雅區至誠路的「裕藏富邑」大樓地下室因19日暴雨導致積水，截至20日下午仍在抽水，多部停放汽車慘泡水。中央社記者程啟峰高雄攝 108年7月20日

韓國瑜隨後受訪表示，過去這段時間「我沒有喘過一口氣」，高雄的水患會向專家李鴻源請教，希望徹底解決；雖然李鴻源說「要解決高雄市的水患要兩年時間」，但高雄不能等，市府已開始對易淹水點做改善，允諾要有效解決幾十年的水患。

韓國瑜話鋒一轉說，難道只有高雄下雨嗎？屏東、台南也下雨，不滿批評的聲音「為何只指責高雄」。他說，去年「823」淹水，中央補助高雄「室內淹水50公分以上」加發2萬元，併同高雄市府的補助1.5萬元，希望中央能比照去年，讓受災戶有3.5萬元補助，呼籲中央不要有偏差的態度。

對於媒體關切何以上午沒有出席防災會議，韓國瑜說明，今天是二級防災會議，依SOP由副市長主持，並由副市長勘災；下午也親自出席勘災行程，會要求市府團隊注意淹水災情，並做好防災準備。

至於昨晚餐會一事，韓也說，自己是以市長身份出席表達歡迎，前後只停留17分鐘，沒有吃香喝辣的享受，只喝了杯水。而勞工局今天也聲明「這是公務行程，而非飯局」。

高雄市19日遇上暴雨，多處傳出淹水災情。行政院副院長陳其邁（左2）19日漏夜南下高雄勘災後，20日馬不停蹄前往岡山和仁武地區視察。（陳其邁辦公室提供）中央社記者程啟峰傳真 108年7月20日

內政部長徐國勇昨天因為明年初總統大選查賄制暴「高雄市是重中之重」談話，與韓國瑜隔空交鋒。韓國瑜質疑徐心裡有鬼「否則何必特別點名高雄」；徐國勇今天回應「這是內政部的工作」。

徐國勇上午也在臉書發文表示，韓國瑜將獲得國民黨提名總統參選人，且也已宣布競選總部將設在高雄，高雄自然在維安上是重中之重。

徐國勇也指出，高雄昨天下午2時即有淹水災情傳出，但高市府在淹水2小時後的下午4時才災害應變中心「二級開設」，5時30分才第一次工作會報；對照行政院副院長陳其邁昨晚赴高雄永安了解新港抽水站作業情形，該坐鎮指揮救災的韓國瑜，應多注意市政，及高雄市災防工作。（編輯：孫承武）1080720