韓國瑜盼加發受災補助 政院：若達標準請速提報

高雄市長韓國瑜（中）20日現身苓雅區勘災，受訪時不滿外界對於淹水「只指責高雄市」；也期盼中央比照去年八二三水災處理，加發受災戶補助。中央社記者程啟峰高雄攝 108年7月20日

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）高雄昨天發生暴雨，多處淹水，市長韓國瑜今天表示，希望中央加發受災戶新台幣2萬元補助。行政院回應表示，若達到淹水救助的標準，請高雄市政府盡速提報，行政院將全力協助。

韓國瑜今天下午到地下室淹水的「裕藏富邑」大樓勘災，他不滿有好幾個縣市淹水，外界「只指責高雄市」。他並表示，去年「823」淹水，中央補助高雄「室內淹水50公分以上」加發2萬元，併同高雄市府的補助1.5萬元；希望中央能比照去年，讓受災戶有3.5萬元補助，呼籲中央不要有偏差的態度。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間表示，請韓國瑜不要抹煞行政院對高雄市的善意與用心，中央從未「只指責高雄」；也請韓國瑜苦民所苦，專心為淹水地區的民眾解決問題。

Kolas說，行政院長蘇貞昌指示副院長陳其邁一路關心各縣市災情，就是希望淹水區民眾遭遇的問題能儘速獲得解決。地方政府為救災第一線，若達到淹水救助的標準，請高雄市政府盡速提報，行政院將盡全力協助。（編輯：鄭雪文）1080720

高雄市19日遇上暴雨，多處傳出淹水災情。行政院副院長陳其邁（左2）19日漏夜南下高雄勘災後，20日馬不停蹄前往岡山和仁武地區視察。（陳其邁辦公室提供）中央社記者程啟峰傳真 108年7月20日

加發受災補助獲善意回應 高市：樂觀其成

（中央社記者程啟峰高雄20日電）高雄暴雨成災，市長韓國瑜希望中央加發受災戶新台幣2萬元補助，獲行政院允諾全力協助，高市府受災補助承辦單位、社會局表示，樂觀其成，若中央願加碼補助將全力配合辦理。

高市社會局代理局長葉玉如表示，社會局對政院的善意回應樂觀其成，若接獲政院公告加發補助受災戶辦法，將比照去年823水災模式全力配合辦理。

葉玉如說，去年823水災中央加發受災戶2萬元的措施，不僅針對高雄，也針對同期受災的外縣市，相信這次補助也不會獨厚高雄。

她指出，0719豪雨室內淹水超過50公分以上者，受災日起30天內到戶籍地區公所填寫申請書，區公所受理後會派員實地查報勘查，若符合補助標準，即可提報申請核發，以去年823水災核發補助經驗，受災戶不用重覆申請，只要能領到高市府1.5萬元的救助金，同時可領到政院2萬元補助。

高雄市社會局指出，依據「高雄市災害救助金核發辦法」，0719水災室內淹水逾50公分家戶可申請淹水救助金，每戶新台幣1.5萬元，發放救助以受災家戶為對象，社會局網站有公布核發辦法、申請表等資料，相關疑問也可洽各區公所。（編輯：張銘坤）1080720