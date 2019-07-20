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淹水跑攤爭議未平 韓國瑜未出席豪雨工作會議

最新更新：2019/07/20 11:41

（中央社記者程啟峰、張榮祥高雄20日電）高雄市長韓國瑜昨天主持防災會議後參加餐飲團體晚宴惹議，高雄市政府新聞局長王淺秋今天說，韓國瑜短暫停留就離去；不過，韓國瑜上午未出席0719豪雨第2次工作會議。

高雄市餐飲職業工會等團體昨天下午在高雄舉辦美食展等活動後晚宴，韓國瑜主持0719豪雨應變中心第1次工作會議後前往參加引發爭議，上午也未出席0719豪雨第2次工作會議。

內政部長徐國勇在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，高雄昨天下午2時就傳出淹水災情，高市府在淹水2小時後的下午4時才二級開設災害應變中心，5時30分才第1次工作會報，該坐鎮指揮救災的韓國瑜實在應多多注意市政及高雄災防工作。

王淺秋上午受訪表示，昨天下午3時到4時韓國瑜在高市府接受媒體專訪，當時雨才剛下，韓國瑜按排定時間受訪，應不至於影響救災工作。韓國瑜下午5時30分坐鎮應變中心召開豪雨工作會議，一一致電各區公所了解災情，得知只剩3處積水未退後，在餐飲團體盛情邀約下趕赴晚宴致意後就離去，停留時間不長。

此外，她說，雨勢趨緩，應變中心也將降為三級開設，上午開工作會議僅是內部檢討需改進的地方，不需市長主持。韓國瑜今天在南部，但在高雄沒行程，由高雄市副市長李四川代勘災，「專業解決問題比較重要」。

李四川受訪表示，應變中心三級開設他來就好，他稍晚也會去勘災。

高市府消防局說，中午11時起應變中心由二級開設降為三級開設，由水利局主責。

水利局表示，應變中心在二級開設前早已三級開設嚴加戒備，相關防汛、防災工作都有到位，沒延遲救災。

此外，前立法院長王金平上午出席在台南市善化區成立的台南市王金平之友會時受訪表示，雨下太大，時雨量超過原本能處理的標準，但水很快就退了，代表韓國瑜有掌握狀況，即時處理，不至於造成很大傷害。

他說，要對韓國瑜多加油，多繼續努力，未來做好下水道清淤疏導，刻不容緩，但高雄治水還是有相當成效。（編輯：林沂鋒/李明宗）1080720

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