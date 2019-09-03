總統：台灣願遵守國際經貿高標準 盼入CPTPP

（中央社記者溫貴香台北3日電）台灣希望加入日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），總統蔡英文今天接見日本學者表示，非常期待加入CPTPP，與日本加強合作關係，對區域的經濟做出更多的貢獻，台灣有能力且願意遵守國際經貿的高標準。

蔡總統上午在總統府接見日本東京大學「兩岸關係研究小組」教授松田康博等一行人，總統歡迎訪賓們再次訪問，也藉機感謝長期對台灣的支持，總統稱讚訪賓們是台日友好關係的最佳證明，每一次交流都增加雙方的了解與情誼。

總統說，在座貴賓都來過台灣，去年也見過面，大家對於台灣與兩岸關係議題都有非常深入研究，「以今天用華語對談就可出看出各位的功力，提出精闢的見解，這次我非常期待聽聽各位的觀察與想法」。

她進一步表示，對台灣來說，民主、自由、基本人權、法治都是最重要的價值，希望跟日本、其他區域的各國一起來深化民主發展。

總統說，每年舉辦的玉山論壇及凱達格蘭論壇等國際研討會，無論是在民主、人權或是宗教、區域戰略情勢這些議題，各國決策官員和輿論領袖、專家學者都有參與，是一個很重要的平台。

總統表示，這三年也透過新南向政策，台灣與區域國家建立更多元、更多層次的交流合作關係，「我們也非常期待能夠加入CPTPP，我們也希望與日本加強合作關係，對區域的經濟做出更多的貢獻，台灣有能力、而且也願意遵守國際經貿的高標準，也希望各位能夠提供我們寶貴的意見」。（編輯：林興盟）1080903