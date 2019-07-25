CPTPP批准作業進入尾聲 外交部：爭取加入

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。外交部今天表示，CPTPP預計10月舉行第2次執委會，各會員國的國內批准作業也進入尾聲：未來將持續努力爭取所有會員同意台灣加入。

CPTPP於2018年12月30日生效，會員國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯，第一次的執委會已於今年1月在日本東京召開。墨西哥、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南等7國已完成國內批准程序。

對於台灣爭取加入CPTPP的進度，外交部國際經濟合作及經濟事務司副司長蔡允中今天回應記者詢問時表示，台灣加入CPTPP是外交部長期的重點工作。CPTPP開過第一次執委會後，預計10月在紐西蘭召開第2次執委會。

他指出，CPTPP會員國國內批准程序已進入尾聲，剩下4個尚未批准的國家未來將陸續完成國內批准的作業。

蔡允中表示，台灣持續進行加入CPTPP的準備工作，包括國內法規、產業面的調適，以及未來談判上的攻防等。外交部並持續與駐外館處保持聯繫，並定期進行相關討論；目前的進度按照規劃進行。

他指出，CPTPP對於新會員的加入採取共識決，也就是說，11個會員國都要對新成員的加入表示同意。台灣目前的重點工作就是與所有CPTPP會員進行接洽，以達到未來進行新成員加入的談判時，所有會員國都同意台灣的加入。

有關CPTPP成員國對台灣加入的態度，官員說，有些國家抱持歡迎的態度，有些國家則表示要優先完成國內批准的作業程序。（編輯：蘇志宗）1080725