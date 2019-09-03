親民黨證實 宋楚瑜曾想找柯文哲接班

（中央社記者劉冠廷台北3日電）親民黨組織部主任張碩文今天說，親民黨主席宋楚瑜確實有思考過找台北市長柯文哲接班，但隨著柯文哲組黨後便打消念頭；至於與郭柯王的合作，則持開放態度，但須有核心理念。

媒體報導，柯文哲籌組台灣民眾黨，令親民黨主席宋楚瑜不滿，白橘合作形同玩完；柯文哲今天說，會再找時間拜會宋楚瑜，雙方關係還好，「沒有什麼破局」。此外，也傳出宋楚瑜曾想找柯文哲接班。

對於柯文哲稱要拜訪宋楚瑜，張碩文今天下午向中央社記者表示，親民黨持歡迎、開放的態度；而他也證實，宋楚瑜曾想找柯文哲接班，但隨著柯文哲組黨後，便打消念頭，給予祝福。

談起與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、以及柯文哲之間的合作，張碩文則再度表示，大家理念相同，但第三勢力整合，推倒藍綠間的惡鬥，必須要有多方合作，大家一定要坐下來談，談出一個能讓中間選民認同的核心理念，他強調，親民黨持開放的態度，樂意與理念相同的朋友合作。

張碩文也談到，現在親民黨的幕僚作業，就是在做獨立參選總統、以及布局區域立委的準備；對於柯文哲在接受專訪時曾說，如果17日連署登記截止沒去登記，去找宋楚瑜商量，看要不要提名他，對此，張碩文說，一個黨的黨主席找另一個黨爭取總統提名，這會是一個創舉，就看大家怎麼談，前提是一定要有一個核心共識，才有可能可以合作下去。（編輯：林興盟）1080903