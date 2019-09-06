香港銅鑼灣書店在台重啟 20小時募款逾280萬達標

香港銅鑼灣書店前店長林榮基的「重啟書店」線上募款5日晚間啟動，近20個小時已募得逾新台幣280萬元資金，達到基本目標。（中央社檔案照片）

（中央社記者繆宗翰台北6日電）香港銅鑼灣書店前店長林榮基的「重啟書店」線上募款昨晚啟動，截至今天下午約3時30分，近20個小時已募得逾新台幣280萬元資金，達到基本目標，募款活動仍在繼續。

根據線上募款平台flyingv「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由的靈魂而開」群募計畫，達成280萬元的募款金額時，共有1451人參與。

這次的活動共設計11種捐款方案，不同金額搭配不同的會員權益，捐款者選擇任一種方案後，還可以額外再加碼多捐錢。

根據活動分析，1451人中，捐款500元者有218人、850元437人、1350元447人、1850元120人、2350元46人、2800元50人、3800元93人、5500元26人、7500元15人、1萬3500元3人、2萬元13人，以上不計方案外額外的自由捐款數目。

香港銅鑼灣書店前店長林榮基的「重啟書店」線上募款5日晚間啟動，截至6日下午約3時30分，已募得逾新台幣280萬元資金。（圖取自flyingv網頁flyingv.cc）

這項募款活動預計在11月4日結束。但僅僅不到一天的時間，就達成了原定要花60天完成至少募款280萬元的目標。

對於這次重啟書店的計畫，林榮基在募款公開信上表示，這次預計籌募新台幣280萬元資金，募資成功後，將洽談幾個合適的地點，初步規劃在西門町一帶，預計半年內確定店址，接著開始籌備裝潢與進書，一切順利的話，期待明年年中前能正式開幕。

他強調「銅鑼灣書店在香港做不到的事，或被禁止的事，將在自由的台灣，進行下去」。

對於募款情況，林榮基下午1時許曾在臉書（Facebook）粉絲專頁「銅鑼灣書店－台灣重啟」發表公開信感謝各界支持，並表示自己63歲了，在此之前並不知道如何群眾集資，感謝台灣朋友與平台方的幫忙。

他寫道：「昨日一夜，我宛如看見曾經為我走上街頭的朋友，以及這5個多月來挺身反抗的香港人民，內心十分撼動，感激之情難以言表，將來請給我當面感謝的機會。」（編輯：張淑伶）1080906