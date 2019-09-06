林榮基中意台北西門町 重啟香港銅鑼灣書店

（中央社記者葉子綱嘉義市6日電）香港銅鑼灣書店前店長林榮基今天在嘉義表示，中意在台北西門町重啟香港銅鑼灣書店「為自由的靈魂而開」，同時感謝台灣的支持，暫不動用募得資金，接下來將找合適店面。

林榮基同時表示，雖然香港特首林鄭月娥已宣布正式撤回逃犯條例的修訂，仍無法阻止香港人的持續抗爭，不過台灣至今仍有人對中共抱持著幻想，令人不解。

林榮基受桃山人文館快樂公民學苑邀請，今晚以「過去、現在、未來：台灣的隱憂」為題舉辦講座，由台灣青年民主協會理事長、前台大學生會長林彥廷擔任與談人。林榮基傍晚接受媒體聯訪，談到重啟銅鑼灣書店募資達標等話題。

林榮基說，預計在台北西門町開店，暫時不會動用資金，要等找到合適店面，但是也擔心，要出租店面的房東可能會多方考量，因而無法順利承租。

之所以中意台北西門町，林榮基說出自己的觀察，他認為，西門町年輕人出入較多，卻可惜缺乏書店，以香港旺角為例，同樣是年輕人聚集之處，就有7至8間小書店。

林榮基聊到「從香港的處境談台灣的隱憂」時不諱言表示，香港特首林鄭月娥雖然宣布撤回逃犯條例的修訂，也無法阻止香港人繼續抗爭，而台灣卻仍然有人對中共存在幻想，這就是台灣隱憂。

林榮基「重啟書店」線上募款，從昨晚8時至今天下午3時30分左右，達到預訂的新台幣280萬元目標，專案募資將持續至11月4日23時59分結束，標榜「為自由的靈魂而開」，並感謝台灣在募款活動上的熱烈支持。

專門銷售中國政治禁書的銅鑼灣書店，前店長林榮基在2015年10月23日遭中共跨境執法，被以非法經營罪刑拘留，隔年6月14日從中國返港，活在中共監視下，今年4月25日來到台灣，計畫在台求職、定居，募資重啟銅鑼灣書店。（編輯：黃世雅）1080906