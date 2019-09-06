周天成台北羽賽苦戰3局 驚險晉級4強

2019年中華台北羽球公開賽6日持續在台北小巨蛋舉行，台灣羽球一哥周天成（前）以21比11、15比21、21比17擊敗馬來西亞好手詹俊為，闖進4強，周天成賽後興奮歡呼。中央社記者吳家昇攝 108年9月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣羽球一哥周天成今天在台北小巨蛋舉行台北羽球公開賽，苦戰3局、63分鐘，21比11、15比21、21比17扳倒馬來西亞選手詹俊為，挺進4強，有機會拚個人此賽事第3冠。

今天8強賽結束，台將僅男單周天成與男雙王齊麟與李洋闖進4強，明天將接力爭奪決賽門票。

世界排名第2的周天成今天壓軸登場，生涯首度對決世界排名第78的馬來西亞選手詹俊為，雙方開賽時互有領先，比賽進入中段後，周天成強勢拉出13比2攻勢，以21比11輕鬆拿下首局。

詹俊為第2局積極出擊，反觀周天成失誤較多，陷入苦戰，讓詹俊為趁機以21比15扳回戰局。

雙方在決勝局依舊比分互咬，周天成趁著對手失誤，連搶5分，一度以10比6領先，但對手緊追不捨，再度呈現拉鋸戰，一路纏鬥至16比16時，周天成及時回神，頻頻殺球得分，讓對手數度流露出無奈神情。

台灣羽球一哥周天成（前）6日在台北羽球公開賽8強賽，以21比11、15比21、21比17擊敗馬來西亞選手詹俊為，挺進4強。中央社記者吳家昇攝 108年9月6日

周天成在取得20比16領先後，儘管浪費一個賽末點，最終仍以21比17拿下勝利，驚險闖進4強。

周天成表示，對手爆發力強、打法多變且難預測，因此很多球較難打，後來調整打法、設法限制對手，並頂住壓力，才能贏得勝利。

面對具有衝勁的對手，周天成認為，儘管壓力較大，但會設法突破。

備戰2020東京奧運，周天成指出，將透過每場比賽累積經驗，提升實力，希望未來能派上用場。

周天成4強賽將對決印尼選手謝薩（Shesar Hiren Rhustavito），謝薩在16強賽擊退馬來西亞新星李梓嘉，而李梓嘉正是去年4強賽扳倒周天成，讓周天成無緣拚台北羽球公開賽男單3連霸。（編輯：張佑之）1080906

2019年中華台北羽球公開賽男單8強賽，台灣羽球一哥周天成（前）6日對戰馬來西亞好手詹俊為，最終以21比11、15比21、21比17獲勝，晉級4強。中央社記者吳家昇攝 108年9月6日