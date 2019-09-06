台北羽賽8強止步 呂家弘盼加強攻擊

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣羽球好手呂家弘今天在台北羽球公開賽以13比21、19比21輸給日本選手渡邊航貴，儘管8強止步，但已寫下個人最佳成績，他表示，希望未來攻擊能力再加強。

台北羽球公開賽今天繼續在台北小巨蛋舉行，男單8強賽除了呂家弘外，台灣一哥周天成將壓軸登場。

呂家弘今天8強賽遭遇日本選手渡邊航貴（Koki Watanabe），兩人除了在2015年世界青少年羽球錦標賽混合團體賽交手外，還曾在當年世青賽男單4強賽對決渡邊航貴，都由呂家弘獲勝，呂家弘並勇奪當年世青賽男單冠軍，成為台灣第一人。

相隔4年再度碰頭，首局由渡邊航貴占上風，一度以10比2大幅領先，呂家弘連搶6分縮小差距，依舊未能逆轉，以13比21丟掉首局。

呂家弘第2局及時回神，一度握有19比15領先優勢，但就差臨門一腳，反讓對手拉出6比0攻勢逆轉，呂家弘最終以19比21吞敗，無緣4強。

談到原先有機會搶下第2局，呂家弘坦言，當時自己太急，只有在搶網前進攻，打法太單調，造成對手有機會藉著他的攻擊時進行反制。

儘管8強止步，但已寫下個人在台北羽球公開賽最佳成績，呂家弘自認個人防守較沒問題，但未來攻擊還要加強，「因為只要一攻不死，我的節奏就會亂掉」。（編輯：唐聲揚）1080906