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拔河賽世青600公斤組中華隊鍍銅 史上第一面

最新更新：2019/09/09 07:39
中華拔河代表隊8日參加世界青年暨青少年拔河錦標賽錦標組，青年男子600公斤組銅牌戰，拿下銅牌。（圖取自facebook.com/CTTWA）
中華拔河代表隊8日參加世界青年暨青少年拔河錦標賽錦標組，青年男子600公斤組銅牌戰，拿下銅牌。（圖取自facebook.com/CTTWA）

（中央社記者黃巧雯台北8日電）由國體大組成的中華拔河代表隊今天參加在愛爾蘭舉行的世界青年暨青少年拔河錦標賽錦標組，青年男子600公斤組銅牌戰，連2年遭遇勁敵南非，今年終於復仇成功，拿下銅牌。

中華隊過去在青年男子600公斤組最佳成績為第4名，今年再度挑戰，一舉摘下中華隊在此量級史上第一面獎牌。

教練柯孟君表示，去年在銅牌戰差臨門一腳，今年特別加強選手心理素質、技術面，加上連2年銅牌戰對戰南非，選手們抱持「報仇、不能輸」的心態，關鍵時刻纏鬥時，更是士氣高昂，才有機會拿下銅牌，好幾名男選手賽後都因此感動到哭。

柯孟君透露，還有大四剛畢業的選手，為了參加最後一場室外拔河賽，畢業後還特別留下來訓練。

對於陣中2名主將先前在參加公開組賽事受傷，柯孟君指出，教練團直到昨晚還在討論是否讓他們上場，但憂心會影響選手運動生涯，最後決定由其他選手代替上陣，搶下獎牌，若這次未出現傷兵，有機會締造更好的成績。（編輯：李錫璋）1080908

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