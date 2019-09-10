韓國瑜說話風格引議論 陳其邁提醒：注意用詞

國民黨總統參選人韓國瑜（前中）8日在造勢晚會台上對韓粉說，面對抹黑就是回嗆「他奶奶的」；行政院副院長陳其邁10日回應提醒韓注意用詞。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北10日電）韓國瑜日前在造勢晚會台上對韓粉說，面對抹黑就是回嗆「他奶奶的」等言論；行政院副院長陳其邁今天回應，提醒韓注意用詞，「自爆」或自陷失言風波，恐讓人覺得不適任總統領導人。

國民黨總統參選人韓國瑜日前造勢晚會，在台上對韓粉說，面對抹黑就是回嗆「他奶奶的」、「恁爸等你」等言論，引起爭議。

陳其邁今天出席「IBM客戶中心啟用記者會」，接受媒體訪問時表示，總統候選人言行受高度關注，尤其競爭激烈，提醒「韓候選人」還是要注意用詞；他也提到韓候選人，也許是最近壓力比較大，和日本人的遲到風波衍生這種不必要紛擾，對候選人相當不利，「自爆」或自陷失言風波，恐會讓人覺得不適合擔任總統領導人。

而針對前總統馬英九出席韓國瑜造勢場，致詞談話遭韓粉中斷；陳其邁表示，馬前總統卸任後年紀也比較大，算起來應該是國民黨等很多人的長輩，應該要適度尊重，羞辱性的言詞動作和安排，對馬前總統來說是「情何以堪」。陳其邁說，做人要厚道，不管是不是一樣的政治立場，他認為韓應該要向馬前總統道歉。

另外，前總統陳水扁日前發臉書指出，12年來馬蔡政府基於政治原因對阿扁的政治迫害，並沒有不同；質疑矯正署想抓他回籠，也是要逼他「選總統」。

陳其邁表示，很關心陳前總統的健康，但針對保外就醫等，還是要尊重法律相關規定辦理。

總統府秘書長陳菊將對藍委指稱挪用氣爆善款提告，陳其邁說，選舉到了，任何指控都要有證據，不能只是為模糊焦點，尤其氣爆的家屬心情都已經逐漸平復，不樂見這種選舉的操作。（編輯：楊凱翔）1080910