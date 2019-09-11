新任中科管理局長許茂新 目標打造兆元產值園區

（中央社記者蘇木春台中11日電）中部科學園區管理局今天舉辦新任局長布達典禮，由代理局長許茂新真除升任；許茂新表示，面對中美貿易戰升溫，提出7項產業策略，目標打造中科成為兆元產值園區。

布達典禮今天在中部科學園區管理局舉行，由科技部政務次長許有進主持，科學園區公會理事長沈國榮、中科產學訓協會理事長薛富盛、中科實驗中學校長林坤燦等人都到場見證。

許有進致詞時表示，許茂新在短時間內接下代理局長的任務，中科各項業務無縫接軌，園區新引進廠商家數4家，二林園區產業專區已有13家廠商承租達72公頃土地，后里七星園區也有10家廠商投資新台幣81.8億元、承租27公頃土地，期許未來推動中科發展成為高附加價值的創新創業園區。

許茂新說，中科在歷任局長的領導下，16年來快速發展到目前的規模，今年園區營業額已突破7600億元，全年朝8000億元邁進，目前正面對中美貿易戰升溫，全球經濟受到衝擊，產業也面臨激烈競爭時刻，將在前人布建的基礎上全力以赴並深耕創新。

他並提出7項未來產業策略，包括打造中科成為兆元產值園區、加速二林園區開發創建為全國最大智慧精密機械產業園區、鏈結產學資源協助園區產業AI化、打造中科成為智慧綠能與數位經濟園區、推動中科實驗高級中學國際化及校舍增建、加速興建高效益性單元標準廠房與保障園區廠商水電供應無慮。（編輯：張芷瑄）1080911