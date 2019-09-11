吳釗燮：台灣是區域和平貢獻者非麻煩製造者

外交部長吳釗燮透過視訊在華府智庫GTI開幕致詞時表示，台灣是區域和平者。他談及香港指出，台灣維持民主與彈性，給予香港民眾追求民主的希望。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年9月11日

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）外交部長吳釗燮今天表示，台灣是區域和平貢獻者，而非麻煩製造者，他暗示「某人」才是麻煩製造者。吳釗燮也談及香港指出，台灣維持民主與彈性，給予香港民眾民主希望。

吳釗燮今天透過視訊在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度論壇上細數過去一年來台美關係的顯著發展，包括總統蔡英文過境紐約前往駐紐約辦事處視察、美國對台軍售、台美經貿現況，以及在宗教等各領域合作，他期望未來台美能持續在安全、經濟與區域及全球性議題強化合作。

吳釗燮指出，台灣將持續擴大軍事國防投資，以增強自我防衛能力，確保和平、穩定與強化能力，他也特別強調台灣自我防衛的決心。

吳釗燮指出，台灣是區域和平的貢獻者，而非麻煩製造者，他還開玩笑說，「有其他人獲得這個名聲」，暗指中國才是麻煩製造者。

他表示，作為一股良善力量，台灣致力於在全球提供協助，台灣在太平洋區域提供醫療與教育協助，也支持國際對北韓的制裁，並在打擊恐怖組織上做出貢獻。

但吳釗燮也指出，台灣面臨的威脅日益擴大，來自中國的軍事威脅、中國持續打壓台灣國際參與、北京要求非政府組織變更對台灣名稱的使用等。中國也致力於滲透台灣社會，透過提供不正確訊息，植入對民主不信任的種子。

談及香港持續進行抗議活動，他指出，中國以不存在的台灣干預為藉口，威脅採取武力手段。但吳釗燮強調，儘管面臨重重挑戰，台灣不會放棄，也不會保持沉默，台灣持續維持民主與彈性，給予香港民眾追求民主的希望。（編輯：王永志）1080911