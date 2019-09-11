108年國防報告書 首度披露明確防衛構想示意圖

（中央社記者游凱翔台北11日電）兩年一度的民國108年國防報告書今天公布，根據內容顯示，整體防衛構想自106年迄今仍維持「防衛固守、重層嚇阻」，但特別的是，軍方首次明確的公布示意圖，並區分濱海決勝、灘岸殲敵2階段。

國防部上午公布108年國防報告書，在「國防安全戰略架構」篇章部分，除了公布總統蔡英文宣示重要國防的理念外，整體防衛構想仍維持「防衛固守、重層嚇阻」，從106年開始沿用迄今。

國防部指出，依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，發展「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，並善用台海天塹及地緣優勢，發揮「創新╱不對稱」的作戰思維，綜合三軍戰力掌握戰場主動，給予敵人致命打擊，達成「破敵奪台任務失敗」的作戰目標。

國防部表示，戰力防護是戰力發揮的關鍵，用以貫穿全程。國軍藉由機動、隱蔽、分散、欺敵、偽裝、護衛、謀略、誤導，以及快速有效的損害管制，降低敵先期攻擊的危害，確保國軍戰力完整，以有效支持後續作戰。

濱海決勝部分，則選擇空中兵力及岸置火力可涵蓋的範圍，慎選決戰海域形成局部優勢，發揮統合戰力，阻擋敵方的船團；灘岸殲敵部分，在敵人登陸、艦岸運動之際，統合三軍兵、火力及預置障礙阻絕，並擊滅敵軍，使其無法登陸立足。

特別的是，過往國防白皮書僅公布整體防衛構想的文字敘述及簡單圖表，但此次則首度明確的公布整體防衛構想的圖表。

根據圖表內容，國軍的大型艦艇在濱海決戰區迎敵；在陸地的前端與後端則放置水雷，並在中間預置布雷艇；陸地則預置裝甲、飛彈車等兵力；同時並有偵蒐直升機、戰機等空中兵力。

國防報告書中也公布軍事戰略發展歷程的示意圖，38至58年為「攻勢作戰」；58年至68年為「攻守一體」；68至91年為「守勢防衛」；91至98年為「有效嚇阻、防衛固守」；98至106年為「防衛固守、有效嚇阻」；106年迄今則是「防衛固守、重層嚇阻」。（編輯：楊凱翔）1080911