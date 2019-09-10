加拿大軍艦航經台灣海峽 辦事處：與過去作法一致

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）加拿大海軍「渥太華」號護衛艦，今天上午從北往南穿越台灣海峽。加拿大駐台辦事處表示，「渥太華」號（HMCS Ottawa）目前的部署與加拿大皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。

媒體報導，加拿大海軍「渥太華」號護衛艦，上午從北往南穿越台灣海峽，由於艦艇一度打開AIS自動船位回報系統，航跡顯示在民間APPS上。報導指出，「渥太華」號在亞太的主要任務是參與美國對北韓的制裁行動；其9月2日抵達南韓平澤市訪問，此行應是從韓國離開，正準備前往泰國訪問。

對此，加拿大駐台北貿易辦事處回應表示，數十年來，皇家海軍都有在亞太地區執行任務。航行南韓平澤（Pyeongtaek）與泰國曼谷之間，最適合的（most practical）的路線包括通過台灣海峽。

辦事處指出，「渥太華號」目前的部署與加拿大皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。

在此之前，今年6月也傳出加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號（HMCS Regina）航經台灣海峽。加拿大駐台辦事處當時回應表示，軍艦通過台海與表達立場無關，這符合加國海軍以往的做法與國際法，加國軍艦去年也曾通過台海。（編輯：謝佳珍）1080910