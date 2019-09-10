加拿大軍艦航經台灣海峽 辦事處：與過去作法一致
最新更新：2019/09/10 16:45
加拿大海軍「渥太華」號護衛艦，10日上午從北往南穿越台灣海峽。（檔案照片／圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）
（中央社記者侯姿瑩台北10日電）加拿大海軍「渥太華」號護衛艦，今天上午從北往南穿越台灣海峽。加拿大駐台辦事處表示，「渥太華」號（HMCS Ottawa）目前的部署與加拿大皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。
媒體報導，加拿大海軍「渥太華」號護衛艦，上午從北往南穿越台灣海峽，由於艦艇一度打開AIS自動船位回報系統，航跡顯示在民間APPS上。報導指出，「渥太華」號在亞太的主要任務是參與美國對北韓的制裁行動；其9月2日抵達南韓平澤市訪問，此行應是從韓國離開，正準備前往泰國訪問。
對此，加拿大駐台北貿易辦事處回應表示，數十年來，皇家海軍都有在亞太地區執行任務。航行南韓平澤（Pyeongtaek）與泰國曼谷之間，最適合的（most practical）的路線包括通過台灣海峽。
辦事處指出，「渥太華號」目前的部署與加拿大皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。
在此之前，今年6月也傳出加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號（HMCS Regina）航經台灣海峽。加拿大駐台辦事處當時回應表示，軍艦通過台海與表達立場無關，這符合加國海軍以往的做法與國際法，加國軍艦去年也曾通過台海。（編輯：謝佳珍）1080910
加拿大海軍「渥太華」號護衛艦10日上午穿越台灣海峽，6月也傳出加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號航經台灣海峽。（中央社製圖）
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