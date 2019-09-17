王雪紅卸任宏達電執行長 由梅特爾接手

（中央社記者江明晏台北17日電）宏達電今天宣布任命梅特爾（Yves Maitre）擔任HTC執行長，即日起生效，王雪紅仍將繼續擔任HTC董事長，專注未來科技與企業方向的制訂，並在5G、XR與AI新世紀，共同實現VIVE Reality遠景。

宏達電（HTC）說明，Yves加入HTC前，於全球最大的電信業者之一 Orange電信擔任Consumer Equipment and Partnerships（消費者設備和夥伴關係）執行副總裁一職，掌管該公司聯網科技策略與業務，Yves的歷練涵蓋推動世界級消費性電子品牌與帶領整個聯網行動裝置服務等，他同時也是Orange創新科技小組成員，負責探索與發展突破性創新的商業機會。

宏達電也指出，王雪紅仍將繼續擔任HTC董事長一職，讓她可以專注未來科技的策略與企業方向的制訂，以達成HTC產品組合的持續擴展及實現VIVE Reality的遠景。

她表示：「當我在4年前接下執行長一職，我立志要重塑HTC成為一個完整的生態系統提供者，讓HTC在5G、XR與AI領域上蓬勃發展。相信現在是最好的時間把重責大任交付給一位強而有力的領導者，共同邁向另一個新世紀。」

HTC執行長梅特爾表示， HTC是全球公認首家結合發展行動通訊與XR的企業，迫不及待能與宏達電的同仁、客戶和投資人共同攜手邁向5G、XR與AI的未來；HTC會持續打造容易使用與開發的全球最佳硬體與全方位服務。

HTC的創新橫跨各科技領域，包括現今的5G、XR與AI等產品，在全球創下許多世界第一與創新，今年VIVE虛擬實境生態系統產品與HTC 5G Hub等也贏得媒體大獎與業界肯定，其HTC 5G Hub更獲得全球各大電信業者採用，共同推動5G的發展。（編輯：張均懋）1080917