貨輪基隆外海下沉 國搜中心救出13船員

（中央社記者劉建邦台北19日電）一艘獅子山籍「JI SHUN」貨輪今天清晨5時初在基隆外海因不明原因下沉，國搜中心獲報後，通知國防部及空勤總隊派直升機前往救援，上午10時許已陸續救出全船13人。

國家搜救指揮中心清晨5時初接獲基隆海岸電台通報，一艘從中國大陸出航的獅子山籍「JI Shun」貨船行經基隆外海，請求相關單位救援。

據了解，全船共13名緬甸籍船員，船隻疑不明原因傾斜下沉，船長宣布棄船，並緊急透過基隆海岸電台求援，其中2名船員棄船時，跳海逃生。

國家搜救指揮中心隨即通知國防部及空勤總隊救援，黑鷹直升機清晨5時許從松山機場起飛，上午6時初抵達目標區，一小時後回報，其中2名船員吊掛後，並被帶回松山機場，隨即由消防局送往醫院醫治，其中一人初步輕微失溫，另一名則陪同赴醫。

國搜中心表示，上午7時許，空勤總隊NA-101從松山機場起飛；9時50分空勤總隊搜救機NA-108再從松山機場起飛，但因海象惡劣無法吊掛，並在現場監控，視天候狀況救援。

國搜中心指出，國防部汾陽艦上午7時許抵達現場，日本巡邏船「PLH2」、海巡署桃園艦也立即抵達現場執行救援。

國搜中心表示， 國防部EC-225型機在上午10許將「JI Shun」貨船上的11人全數吊掛救起，人員平安未受傷，抵達松山機場，由消防局送往國軍松山醫院醫治。（編輯：林沂鋒）1080919