中選會委員人事案 藍委杯葛退回立法院程委會

立法院院會20日在報告事項處理中選會委員人事同意權案時，因為國民黨團有異議，此案被退回立法院程序委員會。中央社記者范正祥攝 108年9月20日

（中央社記者范正祥台北20日電）中選會委員目前出缺1人、4人11月3日任期屆滿。立法院院會今天在報告事項處理中選會委員人事同意權案時，因為國民黨團有異議，此案被退回立法院程序委員會。

行政院8月1日提名東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員，函送立法院審查。

立法院第9屆第8會期9月17日開議，開議首日程序委員會安排今天院會議程時，民進黨團即提案建請將中央選舉委員會委員人事同意權案增列排入今天院會報告事項。

立法院院會今天處理報告事項第10案「行政院函送中選會委員提名名單，黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦及蒙志成均為委員，請同意案。」時，程序委員會意見擬請院會將此案交內政、司法及法制兩委員會審查。不過，因為國民黨團表示異議，院會主席蘇嘉全裁示，「本案國民黨團提議退回程序委員會重新提出」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，中選會是獨立機關，行政院這次提名的有些委員人選「民進黨色彩非常明顯」，所以國民黨團要求將此案先退回程序委員會。（編輯：林興盟）1080920

行政院8月1日提名的中選會委員為東吳大學政治學系特聘教授黃秀端（左）、內政部次長邱昌嶽（右）等5人。（中央社檔案照片）

黃秀端小檔案 年齡：63歲

現職：東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長

專長：憲法與憲政體制、選舉與投票行為、國會政治、比較政治、政治行為與政治文化

最高學歷：美國艾莫瑞大學政治學博士

主要經歷：東吳大學政治學系副研究員、東吳大學政治學系教授

邱昌嶽小檔案 年齡：54歲

現職：內政部常務次長

專長：內政業務

最高學歷：政治大學行政管理碩士

主要經歷：行政院外交國防法務處處長、內政部常務次長、總統府第二局局長

陳月端小檔案 年齡：58歲

現職：高雄大學財經法律學系教授

專長：法律

最高學歷：政治大學法律學系法學博士

主要經歷：高雄大學財經法律學系教授兼任教務長、高雄市政府法制局局長、台南市政府法制處處長

林超琦小檔案 年齡：48歲

現職：政治大學政治學系副教授

專長：比較制度分析、東亞政治經濟研究

最高學歷：美國史丹佛大學政治學博士

主要經歷：政治大學國際關係研究中心第二研究所約聘助理研究員、政治大學政治學系助理教授