審計長人事同意權 立院27日投票

（中央社記者范正祥台北17日電）立法院長蘇嘉全今天主持朝野黨團協商，研商立法院行使審計長被提名人陳瑞敏同意權案相關事宜，各黨團同意定於9月26日召開全院委員會審查，並於27日院會下午進行投票表決。

審計長林慶隆任期民國108年10月1日屆滿，總統蔡英文8月26日提名現任行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏為審計部審計長，咨請立法院行使同意權。

立法院第9屆第8會期今天開議，蘇嘉全中午召集朝野黨團協商指出，審計長的任期6年一任，立法院6年前行使審計長人事同意權時，是在9月26日召開全院委員會審查、27日院會進行投票表決，他徵求各黨團意見，這次時間安排要不要比照6年前。

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示贊成。他說，這時間安排是「巧合」。

黨團協商過程中，國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，10月1日舊的審計長要退任、新的審計長要接任，執政黨早該將人事同意權案送到立法院，但是行政作業卻是顯得慌亂，未來作業要提早。他說，審計長比較中性，國民黨團會配合時間。

對於國民黨團質疑審計長人事同意權案送至立法院的作業稍慢，蘇嘉全解釋，新會期今天開議，開議才有辦法討論行使審計長同意權案的時間，此案早就送至立法院，只因立法院適逢休會沒有辦法處理，必須等到開議後經過協商安排時間。

經過蘇嘉全說明之後，各黨團沒有異議，立法院朝野黨團協商獲致結論，總統咨請立法院行使審計長被提名人陳瑞敏同意權案，定於9月26日召開全院委員會審查；各黨團並同意定於27日院會下午2時30分，進行審計長人事同意權案投票表決。

另外，立法院程序委員會今天安排20日院會議程，通過民進黨團提議將審計長人事同意權、新式戰機採購特別條例草案、109年度中央政府總預算、中選會委員人事同意權、107年度中央政府總決算等案排入20日院會報告事項。（編輯：蘇龍麒）1080917