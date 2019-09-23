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2020大選 中選會增設1346個投票所

最新更新：2019/09/23 10:16
去年九合一選舉發生投、開票亂象，中央選舉委員會主委李進勇23日表示，明年2020大選將增設1346個投票所。圖為去年投票日民眾在投票所前大排長龍。（中央社檔案照片）
去年九合一選舉發生投、開票亂象，中央選舉委員會主委李進勇23日表示，明年2020大選將增設1346個投票所。圖為去年投票日民眾在投票所前大排長龍。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北23日電）去年九合一選舉發生投、開票亂象，中央選舉委員會主委李進勇今天表示，明年2020大選將增設1346個投票所，避免類似狀況發生。

李進勇上午列席立法院內政委員會報告業務概況並備質詢。

李進勇會前受訪時表示，鑑於去年許多民眾抱怨投票時排隊排很久，中選會對明年1月的總統副總統及立委選舉提出改善措施，將控制每個投開票所投票人的人數，把原來每個投票所1500人降低到1200人，如果因為特殊原因無法將投票人數分出去或增設投開票所，也要有具體應變措施，希望讓投票順暢。

李進勇說，為降低每個投票所的投票人數，投票所預定設置1萬7232所，去年九合一是1萬5886所，也就是明年將增設1346所。每一投票所配置工作人員以13.5人為原則。

媒體詢問，國民黨質疑他擔任主委的適任性。對此，李進勇回應，他會向委員誠懇說明，過去立院審查他的人事案時也經過一些折騰，感謝立法院走完審查任命程序，他也非常珍惜這個機會，將專心籌備選舉工作。（編輯：郭萍英）1080923

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