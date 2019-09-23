個人欠稅逾千萬 擬加重罰金上看億元

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）財政部日前完成法規預告，擬拉高逃漏稅罰金、刑責，並對情節重大者加重處罰。財政部長蘇建榮今天表示，所謂「情節重大」，將採現行重大欠稅定義，即個人欠稅逾新台幣千萬、企業逾5000萬元。

財政部日前完成稅捐稽徵法修正預告，其中一項為提高逃漏稅捐刑責、罰金，現行稅捐稽徵法第41條，對以詐術或不正當方法逃漏稅捐者的罰則為「處5年以下有期徒刑、拘役或併科6萬元以下罰金」，財政部於預告時提出甲、乙、丙3種修正方案供外界討論，其中乙、丙兩案針對情節重大者，都設有加重處罰條款。

民進黨立委江永昌今天在立法院財委會質詢時關切，修正草案預告期已結束，財政部傾向採取哪一案，所謂逃漏稅「情節重大」，又該如何定義；此外，他質疑，提高刑責、罰金，就真的能產生嚇阻效果嗎，建議應處重罰，應祭出更積極作法。

財政部長蘇建榮回應，彙整各界意見，大多傾向採取乙案，也就是將罰金上限提高至新台幣500萬元，且針對情節重大者，可處刑期提高為最低6個月、最高10年以下，併科罰金並提高至1000萬元以上、1億元以下，目的在於遏止逃漏稅行為。

至於如何定義「情節重大」，蘇建榮說，將比照現行重大欠稅案件定義，個人欠稅超過1000萬元，企業欠稅超過5000萬元，就視為情節重大，必須加重處罰，新規定不會回溯至舊案適用，對陳年的欠稅大戶案件，也會繼續努力追稅。

賦稅署署長李慶華補充，觀察過去法院引用稅捐稽徵法第41條進行判決時，大多是輕判，或只判2至3個月刑期，擬將可處刑期由現行的「5年以下」改為「最低6個月、最高10年以下」，限定最低刑期，但仍保留很大空間，供法官自行裁量。（編輯：林孟汝）1080923