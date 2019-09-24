時力不提總統候選人 將開黨代表大會決定是否挺蔡

時代力量秘書長吳佩芸24日說，2020年時代力量將不會自提總統候選人，並回歸到2016年的初衷，全力爭取國會席次最大化。（圖取自facebook.com/newpowerparty）

（中央社記者陳俊華台北24日電）時代力量秘書長吳佩芸今天說，2020年時代力量將不會自提總統候選人，並回歸到2016年的初衷，全力爭取國會席次最大化，努力實踐、不遺餘力打造「人民的立法院」。

至於「不自提」總統候選人後，是否明確表態支持總統蔡英文連任，吳佩芸說，時代力量建立在民主公開機制，有黨代表大會，未來將做討論，屆時才會有明確答案。

時代力量18日透過新聞稿表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一。當時引發黨內人士不滿，決策委員蕭新晟也質疑，決策委員會明明沒有討論這個議題，此舉明顯是架空決策委員會。

時代力量今天舉行決策委員會，討論「2020時代力量是否自提總統」一案，並在下午舉行決策會後記者會。吳佩芸表示，2020年時代力量將不會自提總統人選，並回歸2016年初衷，全力爭取國會席次最大化，努力實踐、不遺餘力打造「人民的立法院」，並請黨內提名小組儘速完成不分區立委提名。

吳佩芸說，今天也針對時代力量提名的台北市信義南松山區立委候選人陳雨凡選舉狀況進行討論，決策會議決議，將以決策委員會名義邀請陳雨凡到決策委員會說明選舉狀況，「以利2020大選可以順利進行」。

吳佩芸表示，陳雨凡在信義南松山區，是時力自家的候選人代表，黨中央要成為候選人的後盾，但過去秘書處、提名小組多次對陳雨凡提出邀請，希望陳雨凡能到場溝通，但沒有得到回覆，因此決策會希望陳雨凡能前往說明，並對選舉狀況進行了解。（編輯：林興盟）1080924