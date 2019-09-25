戴資穎南韓羽賽闖進16強 33分鐘速勝布莎南

（中央社記者黃巧雯台北25日電）世界球后戴資穎今天在南韓羽球公開賽首輪今天全場從未落後，僅花33分鐘，以21比13、21比9直落二橫掃泰國女將布莎南，輕鬆收下16強賽門票。

戴資穎靠著上週在中國羽球公開賽抱走亞軍，本週積分增至9萬3045分，超越山口茜、陳雨菲、奧原希望，再度登上球后寶座，本週征戰在仁川舉行的南韓羽球公開賽。

戴資穎重回球后的首戰，出戰世界排名第16的泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），兩人過去11度交手，戴資穎以8勝3敗占優勢，目前對戰6連勝，且兩人才剛在中國公開賽碰頭。

戴資穎開賽迅速進入狀況，雙方兩度戰成平手後，戴資穎連搶3分，之後逐漸拉開差距，以21比13輕鬆收下首局。

戴資穎複製首局的戲碼，次局同樣在兩度平手後展開攻勢，戴資穎帶著11比6領先進入技術暫停，後續未給對手反撲機會，以21比9獲勝，16強賽的對手將是中國選手蔡炎炎與中國選手陳曉欣之間的勝方。

另外，日本名將山口茜、中國名將李雪芮今天各自在女單首輪賽事還沒打完的情況下，雙雙宣布退賽，這也是山口茜連續3站在首戰就遭淘汰。（編輯：李亨山）1080925