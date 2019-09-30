總統與外賓合照遭後製造假 府籲勿以訛傳訛

網傳總統與外賓於總統府綠廳合照時，背後懸掛的字畫為中國前領導人毛澤東「長征」詩文一事，經查證是造假的圖片。（總統府提供）

（中央社記者溫貴香台北30日電）總統府今天表示，網傳總統與外賓在府內綠廳合照時，背後懸掛的字畫為中國前領導人毛澤東「長征」詩文，經查證這是一張經後製造假的圖片，呼籲各界不要以訛傳訛。

總統府下午發布新聞稿表示，近日網路流傳有總統與外賓在總統府綠廳合照時，背後懸掛的字畫為中國前領導人毛澤東「長征」詩文一事，經查證這是一張經後製造假的圖片，偽造者將原照片中的台灣書法家陳雲程作品，竄改為毛澤東詩文。

總統府表示，意圖讓各界誤認政府會收藏類似書畫，實際上總統府僅典藏具重要文化、歷史價值的借展或致贈作品，呼籲各界勿以訛傳訛。

總統府進一步說明，原照片中背景所懸掛的書法作品，為本土書法耆宿陳雲程的手筆，文字摘自明代呂坤「呻吟語」：「大其心容天下之物，虛其心受天下之善，平其心論天下之事，潛其心觀天下之理，定其心應天下之變…」。（編輯：楊凱翔）1080930

2011年馬總統接待小池百合子的照片，即是同一書法作品。(圖取自總統府網站)