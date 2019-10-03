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台中2勇消救火殉職
台中市大雅區一處免洗餐具工廠10月3日凌晨發生大火，消防隊員謝志雄、張哲嘉進入火場搜尋火點時殉職，台中市長盧秀燕指出，會全力做好慰問善後工作，同時從優撫卹。
台中2勇消救火殉職
新聞專題
台中2勇消救火殉職2/10

中市2消防員救災殉職 鐵皮工廠是違建

最新更新：2019/10/03 14:41
台中市大雅區一處鐵皮工廠3日凌晨大火，2名消防人員進入火場救災殉職，遺體搬出後，現場仍濃煙密布，警消持續將餘火撲滅。中央社記者郝雪卿攝 108年10月3日
台中市大雅區一處鐵皮工廠3日凌晨大火，2名消防人員進入火場救災殉職，遺體搬出後，現場仍濃煙密布，警消持續將餘火撲滅。中央社記者郝雪卿攝 108年10月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市大雅區一間鐵皮工廠今天凌晨發生大火，造成2名消防人員殉職，台中市政府表示，鐵皮工廠是列管的違章建築，但是不是違章工廠還要再進一步認定。

台中市消防局凌晨1時45分接獲民眾報案指出，大雅區中和六路一處工廠發生火警，隨即出動消防人員前往救災，在火場探測火點的兩名消防人員謝志雄與張哲嘉失聯，上午8時以後陸續被發現已經殉職。

對於這間經營免洗餐具的鐵皮工廠，台中市政府初步指出，這間工廠整棟建築物並沒有使用執照，是一棟列管的違章建築。但是不是違章工廠，則還要再進一步認定。

對於全市還有多少違章鐵皮工廠，台中市長盧秀燕己要求擴大稽查全市鐵皮工廠，市府正在彙整資料中，而且警方也已找到這家起火鐵皮工廠負責人釐清。（編輯：謝雅竹）1081003

台中市大雅區一處鐵皮工廠3日凌晨大火，2名消防人員進入火場救災殉職。台中市長盧秀燕（前）上午到殯儀館慰問家屬，並協助處理後續事宜。中央社記者蘇木春攝 108年10月3日
台中市大雅區一處鐵皮工廠3日凌晨大火，2名消防人員進入火場救災殉職。台中市長盧秀燕（前）上午到殯儀館慰問家屬，並協助處理後續事宜。中央社記者蘇木春攝 108年10月3日
消防隊員謝志雄（圖）3日在台中市大雅區鐵皮工廠火場救災時殉職。（圖取自謝志雄臉書facebook.com）
消防隊員謝志雄（圖）3日在台中市大雅區鐵皮工廠火場救災時殉職。（圖取自謝志雄臉書facebook.com）
消防隊員張哲嘉（圖）3日在台中市大雅區鐵皮工廠火場救災時殉職。（圖取自張哲嘉臉書facebook.com）
消防隊員張哲嘉（圖）3日在台中市大雅區鐵皮工廠火場救災時殉職。（圖取自張哲嘉臉書facebook.com）
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